Почему мы неправильно пишем "по батькові" і "будь ласка": Авраменко объяснил ошибку

Общие слова, которые многие люди привыкли писать определенным привычным образом, на самом деле пишутся по-другому.

https://glavred.info/life/pochemu-my-nepravilno-pishem-po-batkovi-i-bud-laska-avramenko-obyasnil-oshibku-10487893.html Ссылка скопирована

Почему мы неправильно пишем "отчество" и "пожалуйста"/ коллаж: Главред, фото: скрин

В украинском языке есть ряд слов, которые украинцы ошибочно пишут с дефисом. Два таких слова – среди часто употребляемых. При этом, употребляя их, люди даже не догадываются, что совершают распространенную ошибку.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно употреблять дефис в украинских словах.

"Сегодня выясним, когда дефис лишний. Есть в нашем языке два слова, которые абсолютное большинство людей пишет с ошибкой, ставя тот дефис там, где он совершенно не нужен. И эти слова часто употребляются", – отметил языковед.

Авраменко предложил всем желающим проверить себя и выбрать из списка слово, которое нужно писать с дефисом:

А) "по/батькові",

Б) "будь/ласка",

В) "все/таки".

Он объяснил, что правильный ответ – В, с дефисом пишем "все-таки". Так же с дефисом пишем слова "сказав-таки", "зробив-таки" и так далее.

А вот "по батькові", в котором многие совершают ошибку, на самом деле нужно писать отдельно, без дефиса.

"Этикетная формула "будь ласка" с дефисом тоже портит репутацию авторов множества объявлений, которыми оклеены все заборы Украины. Итак, "по батькові" и "будь ласка" пишем отдельно, без дефиса. И так писали эти слова 100 лет назад, это никакая не новация", – отметил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, когда дефис лишний:

Ранее Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "окружающая среда". Часто суржик просачивается в нашу речь очень незаметно – вместе со словами и фразами, которые большинство из нас уже привыкли постоянно употреблять.

Также ранее языковед рассказал, правильно ли "желать удачи". Часто фраза "желаю удачи" может вызывать сомнения. Некоторые считают, что это калька из русского. Языковед объяснил, можно ли употреблять такое словосочетание.

Вас также может заинтересовать: