УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Почему мы неправильно пишем "по батькові" і "будь ласка": Авраменко объяснил ошибку

Алёна Воронина
24 июля 2023, 10:14 обновлено 24 июля, 10:14
3
Общие слова, которые многие люди привыкли писать определенным привычным образом, на самом деле пишутся по-другому.
Украинский язык, Александр Авраменко
Почему мы неправильно пишем "отчество" и "пожалуйста"/ коллаж: Главред, фото: скрин

В украинском языке есть ряд слов, которые украинцы ошибочно пишут с дефисом. Два таких слова – среди часто употребляемых. При этом, употребляя их, люди даже не догадываются, что совершают распространенную ошибку.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно употреблять дефис в украинских словах.

"Сегодня выясним, когда дефис лишний. Есть в нашем языке два слова, которые абсолютное большинство людей пишет с ошибкой, ставя тот дефис там, где он совершенно не нужен. И эти слова часто употребляются", – отметил языковед.

Авраменко предложил всем желающим проверить себя и выбрать из списка слово, которое нужно писать с дефисом:

  • А) "по/батькові",
  • Б) "будь/ласка",
  • В) "все/таки".

Он объяснил, что правильный ответ – В, с дефисом пишем "все-таки". Так же с дефисом пишем слова "сказав-таки", "зробив-таки" и так далее.

А вот "по батькові", в котором многие совершают ошибку, на самом деле нужно писать отдельно, без дефиса.

"Этикетная формула "будь ласка" с дефисом тоже портит репутацию авторов множества объявлений, которыми оклеены все заборы Украины. Итак, "по батькові" и "будь ласка" пишем отдельно, без дефиса. И так писали эти слова 100 лет назад, это никакая не новация", – отметил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, когда дефис лишний:

Ранее Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "окружающая среда". Часто суржик просачивается в нашу речь очень незаметно – вместе со словами и фразами, которые большинство из нас уже привыкли постоянно употреблять.

Также ранее языковед рассказал, правильно ли "желать удачи". Часто фраза "желаю удачи" может вызывать сомнения. Некоторые считают, что это калька из русского. Языковед объяснил, можно ли употреблять такое словосочетание.

Вас также может заинтересовать:

украинский язык Александр Авраменко интересные новости
Реклама

Главное за день

РФ яростно атакует Одессу: в NYT объяснили, почему город так важен в войне

РФ яростно атакует Одессу: в NYT объяснили, почему город так важен в войне

09:26 Украина
"Россия уже проиграла": Блинкен сделал сильное заявление относительно Украины

"Россия уже проиграла": Блинкен сделал сильное заявление относительно Украины

09:17 Украина
После освобождения Бахмута в России начнется бунт, а потеря Крыма добьет Путина – Загородний

После освобождения Бахмута в России начнется бунт, а потеря Крыма добьет Путина – Загородний

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

10:18

Несколько минут и готово: чем удалить жирное пятно в домашних условиях

10:14

Почему мы неправильно пишем "по батькові" і "будь ласка": Авраменко объяснил ошибкуВидео

10:02

Мощно продвинулись и освободили территории: Минобороны - о контрнаступлении ВСУ

09:26

РФ яростно атакует Одессу: в NYT объяснили, почему город так важен в войне

09:17

"Россия уже проиграла": Блинкен сделал сильное заявление относительно Украины

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:09

Посуда из нержавейки стала антипригарной: девушка показала удивительный трюкВидео

09:00

После освобождения Бахмута в России начнется бунт, а потеря Крыма добьет Путина – ЗагороднийЭксклюзив

08:58

Как сохранить алычу на зиму и что можно приготовить из нее уже сейчас

08:37

Православный календарь на август 2023: какие праздники будем отмечать

Реклама
08:33

"Благословенная вами ракета попала в алтарь храма": в УПЦ МП обратились к патриарху Кириллу

08:20

РФ атаковала Одесскую область: Шахеды били по Дунайским портам, есть пострадавшие

07:39

В 5 городах оккупированого Крыма ночью гремели взрывы: взлетел на воздух склад БКВидео

06:48

Взрывы в Москве - город атаковали дроны: что известноВидео

06:15

Путин увидел страхи Западамнение

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 24 июля

03:00

"Не поможе ні вода, ні мило": Авраменко рассказал, как не спутать комплимент с обидой

02:10

Как использовать опавшие яблоки: опытные дачники раскрыли хитрый фокус

01:35

Пошел против двух партий войны: Пионтковский назвал причину ареста Гиркина

00:09

Война в Украине закончится летом 2024 года - Резников

23 июля, воскресенье
23:52

Телевизор, холодильник и библиотека: в РФ сообщили, где держат Гиркина

Реклама
23:07

Мощный удар по Одессе: РФ намеренно запустила неточные ракеты - Минобороны

23:02

Невероятно сложная головоломка: лишь люди с высоким IQ решат последний пример

22:09

Сергей Стерненко. Россияне радуются ракетному удару по ОдессеВидеоблоги

22:07

Грозы, град и шквалы: Украину атакуют сильнейшие ливни

21:59

Онуфрий, Путина убийца или нет?мнение

21:50

"Это очевидно": Зеленский назвал рецепт окончания войны

21:00

Будет "курсовой штиль": прогноз по курсу доллара на следующую неделю

20:15

Начало контрнаступления ВСУ сильно задержалось: Зеленский открыто назвал причину

20:11

Украина получит истребители F-16 через несколько месяцев - Блинкен

19:49

Замаливал грехи: Путин пошел ставить свечки в храм сразу после удара по ОдессеФото

19:14

"Вагнеровцы" колоннами прибывают в РБ: в ГУР рассказали, есть ли угроза для Украины

19:00

Как будет на украинском "кому счастье, а кому несчастье": Авраменко дал странный ответВидео

18:15

"Взорвалось и взорвалось": попы из УПЦ МП цинично высказались об ударе по ОдессеФотоВидео

18:00

Зачем 24 июля нужно пересчитать все деньги: приметы и что нельзя делать

17:45

Зеленский назвал, как победить ракетный террор РФ

17:44

В ООН опозорились циничным заявлением относительно мощного удара РФ по Одессе

17:00

Ракетный удар по Одессе: 25 исторических зданий превратились в руиныФото

16:56

Певица Камалия неожиданно вернулась в Украину, но не одна

16:29

Как сделать отпадные куриные крылышки: секрет кроется в одном ингредиенте

16:22

Украину накрыла мощнейшая магнитная буря: обрушился почти 7-бальный шторм

Реклама
16:07

ВСУ обрушат Запорожский фронт: журналистка объяснила, когда Путину придет конец

15:58

Играет в длинную: эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости

15:43

Простой трюк для iPhone, который мгновенно освободит место на устройстве

15:42

"Начался период массовых обстрелов": названы 8 городов Украины, где РФ готовит атаку - прогноз

15:24

"Слезы на глаза наворачиваются": мама Королёвой изменилась до неузнаваемости

15:22

Войска РФ в Крыму ждет удар: Братчук рассказал, как ВСУ ответят за Одессу

15:16

Как одесситка Тодоренко отреагировала на обстрел ОдессыВидео

15:04

Все в обломках: известный ведущий оказался в эпицентре удара по ОдессеФото

14:39

Россия готовит новый удар по самой важной энергетической системе Украины - ГУР

14:37

Ротару отреагировала на удар россиян по Одессе

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиМода 2023Женские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять