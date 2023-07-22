Самая сложная загадка, от которой будут разбегаться глаза: надо найти призрака

Среди большого количества различных предметов заметить призрака будет очень непросто. А вы готовы бросить себе вызов?

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Нужно найти спрятанного призрака за 15 секунд/ Fresherslive, Unsplash

Головоломки и разные оптические иллюзии развивают внимательность и изрядно тренируют наблюдательность. Если разгадывать такие загадки ежедневно, то уже со временем вы заметите, насколько обострились ваши умственные способности. Следующая загадка заставит вас применить всю свою смекалку, потому что нужно будет найти призрака на рисунке с большим количеством деталей.

На выполнение задания дается всего 15 секунд, поэтому не стоит медлить, а нужно сразу браться за дело, пишет Fresherslive.

На картинке мы видим множество атрибутов, указывающих на подготовку к Хэллоуину – тыквы с вырезанными лицами, блюда, которые готовят для застолья, и тому подобное. Но кроме тыкв, еды и различных кухонных предметов на картинке также спрятался незваный гость – призрак.

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Увидеть призрака на картинке – задача точно не из легких, ведь большое количество различных предметов постоянно будет отвлекать ваше внимание. Поэтому придется хорошо сосредоточиться на выполнении задания, чтобы быстро с ним справиться.

Попробуйте сперва окинуть глазом в целом всю картинку – вдруг вам удастся заметить призрака с первого взгляда. Если нет, то по очереди осмотрите каждую частичку рисунка, и вы обязательно заметите то, что ищете.

Если вам не удается уложиться в предложенное время – 15 секунд – не стоит расстраиваться. Задача и впрямь не из легких. Так что просто сосредоточьтесь и продолжайте поиски, пока не найдете призрака.

Нужно найти спрятанного призрака за 15 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается найти призрака на рисунке, даем небольшую подсказку – обратите внимание на низ рисунка и осмотрите его левую половину.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Призрак спрятался внизу картинки/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, которая под силу лишь самым внимательным – нужно найти льва среди зебр. Лев хорошо спрятался, и заметить его будет непросто.

Также ранее мы рассказывали об очень сложной загадке, в которой нужно найти змею среди черепах. Змея так хорошо спряталась, что даже самые внимательные люди могут не заметить ее.

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