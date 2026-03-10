Укр
Отключение света в Днепре и области 10 марта – обновленные графики и очереди

Руслан Иваненко
10 марта 2026, 00:17
Когда и в каких районах Днепра 10 марта планируют почасовые отключения электроэнергии.
отключение света
Отключения могут меняться в течение суток / Коллаж: Главред, фото:pexels

Кратко:

  • Почасовые отключения электроэнергии в Днепре и области 10 марта
  • Коснутся отдельных очередей потребителей с 8:00 до конца суток
  • Некоторые очереди будут иметь два периода отключения, другие — свет весь день

Во вторник, 10 марта, в некоторых регионах Украины, в частности в Днепре и Днепропетровской области, запланированы почасовые отключения электроэнергии. Ограничения введены в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго".

По данным ДТЭК, отключения коснутся отдельных очередей потребителей и продлятся с 8:00 до конца суток. Согласно обнародованным графикам, электроснабжение может ограничиваться один или два раза в сутки, в зависимости от определенной очереди.

видео дня

Графики отключений для абонентов ДТЭК

1.1 очередь: с 15:00 до 18:30;

1.2 очередь: с 15:00 до 18:30;

2.1 очередь: с 15:00 до 18:30;

2.2 очередь: свет будет весь день;

3.1 очередь: с 8:00 до 11:30, с 18:30 до 22:00;

3.2 очередь: с 8:00 до 11:30;

4.1 очередь: с 18:30 до 22:00;

4.2 очередь: с 18:30 до 22:00;

5.1 очередь: с 11:30 до 15:00;

5.2 очередь: с 11:30 до 15:00;

6.1 очередь: с 22:00 до 24:00;

6.2 очередь: свет будет весь день.

  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 10 марта
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 10 марта Фото: ДТЭК
  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 10 марта
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 10 марта Фото: ДТЭК

Точное время отключения для конкретного адреса можно проверить через онлайн-сервисы на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

В НЭК "Укрэнерго" напомнили, что для абонентов компании ЦЭК графики отключений будут действовать с 08:00 до 24:00 по определенным очередям, а в течение суток они могут меняться по распоряжению компании.

1.1 очередь: 18:30 - 22:00;

1.2 очередь: 8:00 - 11:30, 18:30 - 22:00;

2.1 очередь: свет не будут отключать;

2.2 очередь: 8:00 - 11:30, 18:30 - 22:00;

3.1 очередь: 22:00 - 24:00;

3.2 очередь: свет не будут выключать;

4.1 очередь: 11:30 - 15:00;

4.2 очередь: 11:30 - 15:00;

5.1 очередь: свет не будут выключать;

5.2 очередь: 15 :00 - 18:30;

6.1 очередь: 15 :00 - 18:30;

6.2 очередь: 15:00 - 18:30.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

Во время плановых отключений электроэнергии жители Днепропетровской области могут посетить "Пункты несокрушимости", которые работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время.

В таких пунктах можно согреться, воспользоваться электричеством и водой, подзарядить гаджеты, выпить горячего чая и отдохнуть.

Актуальный перечень адресов и график работы доступны на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.

Другие новости Днепра

Как ранее писал Главред, захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, сообщает Le Monde.

Кроме того, в Днепре в течение недели ожидается постепенное весеннее потепление. По прогнозу сервиса Sinoptik, после прохладного начала марта погода в городе станет значительно комфортнее.

Напомним, что в среду, 4 марта, в Днепре зафиксировали очередное повышение стоимости топлива на автозаправочных станциях. Об изменениях цен сообщают местные телеграм-каналы. Операторы рынка объясняют пересмотр цен нестабильной ситуацией в Персидском заливе, которая влияет на мировые нефтяные котировки.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра свет Днепропетровская область отключения света Отключение света в Днепре
