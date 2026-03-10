Отключение света в Днепре и области 10 марта – обновленные графики и очереди

Кратко:
- Почасовые отключения электроэнергии в Днепре и области 10 марта
- Коснутся отдельных очередей потребителей с 8:00 до конца суток
- Некоторые очереди будут иметь два периода отключения, другие — свет весь день
Во вторник, 10 марта, в некоторых регионах Украины, в частности в Днепре и Днепропетровской области, запланированы почасовые отключения электроэнергии. Ограничения введены в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго".
По данным ДТЭК, отключения коснутся отдельных очередей потребителей и продлятся с 8:00 до конца суток. Согласно обнародованным графикам, электроснабжение может ограничиваться один или два раза в сутки, в зависимости от определенной очереди.
Графики отключений для абонентов ДТЭК
1.1 очередь: с 15:00 до 18:30;
1.2 очередь: с 15:00 до 18:30;
2.1 очередь: с 15:00 до 18:30;
2.2 очередь: свет будет весь день;
3.1 очередь: с 8:00 до 11:30, с 18:30 до 22:00;
3.2 очередь: с 8:00 до 11:30;
4.1 очередь: с 18:30 до 22:00;
4.2 очередь: с 18:30 до 22:00;
5.1 очередь: с 11:30 до 15:00;
5.2 очередь: с 11:30 до 15:00;
6.1 очередь: с 22:00 до 24:00;
6.2 очередь: свет будет весь день.
Точное время отключения для конкретного адреса можно проверить через онлайн-сервисы на официальном сайте ДТЭК.
Графики отключений для абонентов ЦЭК
В НЭК "Укрэнерго" напомнили, что для абонентов компании ЦЭК графики отключений будут действовать с 08:00 до 24:00 по определенным очередям, а в течение суток они могут меняться по распоряжению компании.
1.1 очередь: 18:30 - 22:00;
1.2 очередь: 8:00 - 11:30, 18:30 - 22:00;
2.1 очередь: свет не будут отключать;
2.2 очередь: 8:00 - 11:30, 18:30 - 22:00;
3.1 очередь: 22:00 - 24:00;
3.2 очередь: свет не будут выключать;
4.1 очередь: 11:30 - 15:00;
4.2 очередь: 11:30 - 15:00;
5.1 очередь: свет не будут выключать;
5.2 очередь: 15 :00 - 18:30;
6.1 очередь: 15 :00 - 18:30;
6.2 очередь: 15:00 - 18:30.
Расположение "Пунктов несокрушимости"
Во время плановых отключений электроэнергии жители Днепропетровской области могут посетить "Пункты несокрушимости", которые работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время.
В таких пунктах можно согреться, воспользоваться электричеством и водой, подзарядить гаджеты, выпить горячего чая и отдохнуть.
Актуальный перечень адресов и график работы доступны на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.
Другие новости Днепра
Как ранее писал Главред, захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, сообщает Le Monde.
Кроме того, в Днепре в течение недели ожидается постепенное весеннее потепление. По прогнозу сервиса Sinoptik, после прохладного начала марта погода в городе станет значительно комфортнее.
Напомним, что в среду, 4 марта, в Днепре зафиксировали очередное повышение стоимости топлива на автозаправочных станциях. Об изменениях цен сообщают местные телеграм-каналы. Операторы рынка объясняют пересмотр цен нестабильной ситуацией в Персидском заливе, которая влияет на мировые нефтяные котировки.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
