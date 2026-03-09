Укр
Украинцы смогут получить отсрочку от мобилизации на год - Зеленский подписал закон

Юрий Берендий
9 марта 2026, 17:44
Президент подписал закон, который предусматривает годовую отсрочку от мобилизации для молодых военных после завершения службы по "Контракту 18–24".
О чем идет речь в материале:

  • Зеленский подписал закон о социальной защите военнослужащих
  • Теперь украинцы, отслужившие 12 месяцев по "Контракту 18-24", будут иметь право на год отсрочки

Украинцы смогут получить отсрочку от мобилизации на один год по завершении действия "Контракта 18-24". Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, об этом сообщает Верховная Рада Украины.

Годовую отсрочку от мобилизации могут получить граждане, которые подписали "Контракт 18–24" и отслужили 12 месяцев.

видео дня

"4782-IX устанавливает 12-месячную отсрочку от мобилизации для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили контракт сроком на один год и были уволены с военной службы по его окончании", - говорится в сообщении.

После увольнения военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в резерв Вооруженных сил Украины. В этот период они могут быть призваны на военную службу только по собственному согласию.

В целом мужчины в Украине подлежат воинскому учету с 18 лет, тогда как мобилизационный возраст установлен в пределах от 25 до 60 лет.

Какие новые контракты готовят для военных - Палиса

Как писал Главред, в Украине планируют провести масштабную реформу системы прохождения военной службы. Предполагается, что мобилизованные граждане смогут заключать контракты, которые будут определять четкие сроки службы. Об этом в интервью проекту Радио Свобода "Донбасс.Реалии" сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Он отметил, что основой для таких изменений стало успешное тестирование программы "Контракт 18–24", рассчитанной на молодежь. По словам Палисы, главная идея реформы заключается в том, чтобы дать возможность всем военнослужащим, в частности тем, кто уже был мобилизован, перейти на контрактную форму службы.

"Программа "Контракт 18-24" не является альтернативой мобилизации. Это инструмент, который дает возможность молодым людям, подлежащим мобилизации, присоединиться к Силам обороны и получить за это определенный мотивационный пакет. В целом технически нужно было оттестировать все процедуры, которые составят базу для более широкого контракта, который смогут подписывать, в том числе и мобилизованные граждане Украины, с целью получения четких сроков службы и с целью мотивации таких людей и планового перехода из мобилизованной армии в контрактную", - пояснил Палиса.

мобилизация, контракт 18-24
Условия "Контракта 18-24" / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Минобороны готовит пакет изменений в процесс мобилизации, который планируют передать на рассмотрение Верховной Рады. По словам народных депутатов, в нем речь идет как об изменениях во внутренних процедурах призыва, так и о возможности привлечения иностранцев к обороне Украины.

Также Министерство обороны ввело отсрочку от мобилизации для родителей, имеющих троих и более детей, независимо от их семейного статуса. Оформить такую отсрочку можно через приложение "Резерв+".

В то же время в Верховной Раде обсуждают введение дополнительных ограничений для граждан, уклоняющихся от воинского учета или мобилизации. В частности, рассматривается возможность блокирования банковских счетов и ограничения права управления транспортными средствами. Об этом сообщил народный депутат Федор Вениславский.

Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) — единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальную структуру и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

