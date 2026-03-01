Контракты с четкими сроками службы появятся для всех: в ОП анонсировали изменения

Ключевые тезисы Палисы:
- В Украине изменят систему военной службы
- Мобилизованные смогут подписывать контракты с четкими сроками службы
- Планируется постепенный переход к контрактной армии
В Украине готовят масштабную реформу системы прохождения военной службы. Мобилизованные граждане смогут подписывать контракты, которые будут гарантировать четкие сроки службы. Об этом в интервью проекту "Радио Свобода Донбасс.Реалии" сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.
По словам Палисы, успешное тестирование программы "Контракт 18-24" для молодежи стало базой для внедрения более широкого инструмента. Главная цель - дать возможность всем военнослужащим, в частности уже мобилизованным, перейти на контрактную основу.
"Программа "Контракт 18-24" не является альтернативой мобилизации. Это инструмент, который дает возможность молодым людям, подлежащим мобилизации, присоединиться к Силам обороны и получить за это определенный мотивационный пакет. В целом технически нужно было оттестировать все процедуры, которые составят базу для более широкого контракта, который смогут подписывать, в том числе и мобилизованные граждане Украины, с целью получения четких сроков службы и с целью мотивации таких людей и планового перехода из мобилизованной армии в контрактную", - пояснил Палиса.
Палиса также отметил, что предыдущий министр обороны Украины подготовил концепт и проект закона о контрактах, который уже подавался в Верховную Раду. Нынешний министр Федорив взял паузу для доработки проекта в соответствии со своим видением.
"В ближайшее время мы все ждем предложенного проекта. Запрос на сроки службы - понятен, и мы попробуем его реализовать путем контрактов. Но также нужно учитывать и текущую ситуацию на фронте", - добавил заместитель руководителя ОП.
Что изменит реформа мобилизации
Как писал Главред, заместитель председателя парламентского комитета по нацбезопасности Егор Чернев в эфире Вечер.LIVE сообщил, что в Минобороны готовят масштабные изменения в сфере комплектования и службы.
Реформа предусматривает два направления. Первое, по его словам, усиление ответственности для тех, кто уклоняется или самовольно покидает часть, а также трансформацию работы ТЦК. Второе - создание стимулов для военных, в частности контракты с четкими сроками, повышение базовых выплат и дополнительные премии в зависимости от специализации.
Контракты с четкими сроками службы - новости по теме
Напомним, в ноябре 2025 года Минобороны по поручению Владимира Зеленского начало готовить новые контракты для военных с четкими сроками службы - от 1 до 5 лет. Как сообщил тогдашний министр обороны Денис Шмыгаль, для контрактов на 2-5 лет предусмотрят годовую отсрочку от мобилизации после завершения службы.
В декабре прошлого года Шмыгаль рассказывал, что в Верховную Раду подан законопроект о новых контрактах для военных с четкими сроками службы и повышенными выплатами. Тогда предполагалось, что контракты сроком от одного до пяти лет смогут заключать военнослужащие всех структур Сил безопасности и обороны, в частности мобилизованные и резервисты.
Как сообщал Главред, Минобороны работает над комплексной реформой мобилизации. Новый министр обороны Михаил Федоров рассказал, что 90% отсрочек теперь продлеваются автоматически через приложение "Резерв+".
О персоне: Павел Палиса
Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году - командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 года был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.
