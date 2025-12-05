Укр
Новые контракты с бонусами для военных утвердили: Шмыгаль раскрыл содержание

Руслана Заклинская
5 декабря 2025, 18:24
Кабинет Министров Украины утвердил и направил в Верховную Раду проект закона, который существенно меняет систему контрактной службы.
Правительство утвердило новые контракты для военных / Коллаж: Главред, фото: Военный институт КНУ имени Тараса Шевченко, t.me/Denys_Smyhal

Правительство утвердило и направило в Верховную Раду законопроект, внедряющий новые контракты для военнослужащих. В контрактах установлены четкие сроки службы и повышение выплат. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Законопроект разработан Министерством обороны по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Мы отвечаем на ключевые запросы украинского войска и общества", - заявил Шмыгаль.

По его словам, новая система контрактов должна заработать уже в первом квартале 2026 года. Сейчас ожидается, что народные депутаты оперативно примут законопроект.

Новые контракты смогут заключить солдаты, сержанты и офицеры всех структур Сил безопасности и обороны. Возможность перезаключить контракты на новых условиях получат также военнослужащие, которые уже служат по контракту, резервисты и мобилизованные граждане.

Контракты предлагается заключать на четко определенный срок - от одного до пяти лет. Военнослужащие, которые заключат контракт на срок от 2 до 5 лет, получат гарантированную отсрочку от мобилизации на 12 месяцев после завершения службы.

Также, как отметил Шмыгаль, вводятся ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за непосредственное участие в боевых операциях.

"Спасибо Украинскому войску, которое защищает. Спасибо украинским воинам за то, что держите строй", - подчеркнул министр обороны.

