Новые контракты с бонусами для военных утвердили: Шмыгаль раскрыл содержание

Правительство утвердило и направило в Верховную Раду законопроект, внедряющий новые контракты для военнослужащих. В контрактах установлены четкие сроки службы и повышение выплат. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
"Законопроект разработан Министерством обороны по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Мы отвечаем на ключевые запросы украинского войска и общества", - заявил Шмыгаль.
По его словам, новая система контрактов должна заработать уже в первом квартале 2026 года. Сейчас ожидается, что народные депутаты оперативно примут законопроект.
Новые контракты смогут заключить солдаты, сержанты и офицеры всех структур Сил безопасности и обороны. Возможность перезаключить контракты на новых условиях получат также военнослужащие, которые уже служат по контракту, резервисты и мобилизованные граждане.
Контракты предлагается заключать на четко определенный срок - от одного до пяти лет. Военнослужащие, которые заключат контракт на срок от 2 до 5 лет, получат гарантированную отсрочку от мобилизации на 12 месяцев после завершения службы.
Также, как отметил Шмыгаль, вводятся ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за непосредственное участие в боевых операциях.
"Спасибо Украинскому войску, которое защищает. Спасибо украинским воинам за то, что держите строй", - подчеркнул министр обороны.
Новость дополняется...
