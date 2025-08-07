Цифровой ТЦК и улучшенный контракт: в Минобороны рассказали о планах на полгода

По словам Шмыгаля, он презентовал президенту Владимиру Зеленскому основные задачи Минобороны.

https://glavred.info/ukraine/cifrovoy-tck-i-uluchshennyy-kontrakt-v-minoborony-rasskazali-o-planah-na-polgoda-10688003.html Ссылка скопирована

В Минобороны рассказали о планах на полгода / коллаж Главред, фото УНИАН

Чем планирует заниматься Минобороны:

Увеличение закупок украинского оружия до 50%

Улучшение управления оборонными ресурсами

Обеспечение интеграции Украины в механизмы безопасности ЕС

В ближайшие полгода Минобороны Украины намерено развивать идею о цифровом ТЦК. Также планируется разработать контракт с улучшенными условиями. Об этом написал в Telegram министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, он презентовал президенту Украины Владимиру Зеленскому основные задачи Минобороны до конца 2025 года, на 2026 год и среднесрочную стратегию.

видео дня

Министр уточнил, что ключевыми задачами на полгода являются:

увеличение закупок украинского оружия до 50%;

аудит договоренностей с партнерами, ритмичность финансирования, своевременное поступление военной помощи, а также формирование обновленных планов военной помощи на 2026 год;

внедрение новых подходов к планированию обороны государства и трансформация сил обороны, в частности через переход на корпусную систему;

разработка нового контракта для военнослужащих с улучшенными условиями службы;

улучшение управления оборонными ресурсами;

обеспечение интеграции Украины в механизмы безопасности ЕС и реализация с партнерами совместных проектов в ОПК через инициативу Build with Ukraine;продолжение цифровизации и развития цифровых продуктов ("Армия+", "Резерв+"), цифровой ТЦК;

запуск Defense City (экосистемы поддержки критически важных производителей ОПК) и масштабной грантовой программы поддержки стартапов в сфере военных технологий.

Мобилизация - последние новости

Как сообщал Главред, выпускниц с медицинским или фармацевтическим образованием автоматически будут ставить на воинский учет. У женщин будет 60 дней на прохождение военно-врачебной комиссии. В случае неявки их объявят в розыск.

Народный депутат Украины Александр Федиенко заявил, что в Украине уже существует "мобильный" формат работы ТЦК и СП, но речь не идет о функционировании "на колесах".

Кроме того, Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) потеряли право штрафовать граждан за несвоевременное обновление мобилизационных данных. После года с момента нарушения ответственность уже не предусмотрена по закону.

Читайте также:

Об источнике: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр обороны Украины с 17 июля 2025 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициатив президентского офиса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред