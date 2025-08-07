Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Уже с 1 сентября: ТЦК в Украине будут работать по-другому, что изменится

Мария Николишин
7 августа 2025, 12:54
262
Этот шаг позволит обеспечить прозрачность деятельности ТЦК.
Уже с 1 сентября: ТЦК в Украине будут работать по-другому, что изменится
Работники ТЦК обязаны носить бодикамеры / коллаж: Главред, фото: Львовский областной ТЦК и СП, УНИАН

Главное:

  • С 1 сентября сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры
  • Они должны осуществлять видео фиксацию во время проверки документов или вручения повесток
  • В случае нарушения правил предусмотрена ответственность

Уже с 1 сентября 2025 года все работники ТЦК и СП будут обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. Об этом заявил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, таким образом Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП.

видео дня

Он также добавил, что в случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.

"Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон", - говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%, но работа по закупке дополнительных средств продолжается.

Мобилизация в Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Украина должна продолжать проводить мобилизационные мероприятия, потому что враг планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий.

"Поэтому не имеем другого выбора, как продолжать мероприятия мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск", - подчеркнул он.

Уже с 1 сентября: ТЦК в Украине будут работать по-другому, что изменится
Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика: Главред

Мобилизация - последние новости

Как сообщал Главред, выпускниц с медицинским или фармацевтическим образованием автоматически будут ставить на воинский учет. У женщин будет 60 дней на прохождение военно-врачебной комиссии. В случае неявки их объявят в розыск.

Народный депутат Украины Александр Федиенко заявил, что в Украине уже существует "мобильный" формат работы ТЦК и СП, но речь не идет о функционировании "на колесах".

Кроме того, Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) потеряли право штрафовать граждан за несвоевременное обновление мобилизационных данных. После года с момента нарушения ответственность уже не предусмотрена по закону.

Читайте также:

Об источнике: Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр обороны Украины с 17 июля 2025 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет).

В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициатив президентского офиса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация новости Украины Денис Шмыгаль ТЦК и СП
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ атаковали важные объекты в России: что удалось поразить

ВСУ атаковали важные объекты в России: что удалось поразить

13:35Война
"Это окончательный сигнал Трампу": какой признак выдал истинные планы Путина

"Это окончательный сигнал Трампу": какой признак выдал истинные планы Путина

13:24Мир
Уже с 1 сентября: ТЦК в Украине будут работать по-другому, что изменится

Уже с 1 сентября: ТЦК в Украине будут работать по-другому, что изменится

12:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

В Кремле закончилась встреча Путина и спецпосланника Трампа: первые подробности

В Кремле закончилась встреча Путина и спецпосланника Трампа: первые подробности

Последние новости

13:35

"Страдания и не принятия": Анатолий Анатолич серьезно травмировался

13:35

ВСУ атаковали важные объекты в России: что удалось поразить

13:24

"Это окончательный сигнал Трампу": какой признак выдал истинные планы Путина

12:54

Уже с 1 сентября: ТЦК в Украине будут работать по-другому, что изменится

12:46

Цены на воду могут вырасти в несколько раз: нардеп озвучил неутешительный прогноз

Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в РоссииОбвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России
12:37

Как не "убить" микроволновку и холодильник раньше времени: простые советы

12:20

В Черкассах мужчина с оружием захватил МакДональдс и устроил стрельбу: деталиФотоВидео

12:16

Весь секрет в маринаде: рецепт идеальной маринованной капустыВидео

12:11

Латинские буквы и зеленый цвет: что означают новые номерные знаки на автоВидео

Реклама
12:02

Трамп может попасть в ловушку Путина: в CNN описали план Кремля

11:58

Одна фраза: стало известно, как Мэттью Макконихи потерял роль в "Титанике"

11:48

По Украине ударит мощная магнитная буря: названа дата опасного шторма

11:39

"Ночи уже холодноватые": украинцев предупредили об изменениях в погоде

11:21

Волочкову застукали в самолете за непристойным поведением: видео попало в сетьВидео

11:18

Украинцам начали выписывать штрафы за содержание животных дома: что известно

11:11

Окозамиливание переговорами: военный назвал города, которые РФ мечтает захватить

11:09

В Германии "урежут" помощь беженцам: кто из украинцев получит меньшие выплаты

11:08

Трамп и Путин готовятся к встрече: Кремль подтвердил договорённость

11:02

Украине стоит прекратить оглядываться на Россию: Александр Алферов - о разнице в истории Украины и РФ

10:55

Нарушителей штрафуют: какие деревья нельзя сажать в Украине

Реклама
10:48

Китайский гороскоп на завтра 8 августа: Козлам - обида, Собакам - оскорбления

10:36

Важный день на пути к миру: Зеленский заинтриговал анонсом переговоров с Западом

10:10

Точно не дверца: одно место в холодильнике, где молоко будет свежим дольшеВидео

10:00

София Ротару прогулялась по Киеву и удивила своим видом

09:58

Россиянам поставили дедлайн: до какой даты Путин хочет выйти на окраины Покровска

09:33

Дефицит газа зимой: украинцам сказали, стоит ли готовиться к худшемуВидео

09:23

В США ради семейной прогулки Вэнса подняли уровень воды в реке - The Guardian

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 августа (обновляется)

08:34

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожарыВидео

08:10

Секретная дочь Путина: что о ней известномнение

08:10

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:52

Путин нацелился на Херсон: в CNN раскрыли угрозу для города в ближайшее время

06:56

Большая встреча: Трамп призвал свою команду быстро готовить саммит с Путиным и ЗеленскимВидео

06:10

Что делает Трамп с Путиным из-за войны в Украинемнение

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти собаку

05:16

Гороскоп на завтра 8 августа: Тельцам - яркий момент, Стрельцам - прибыль

04:52

Пощечина от США: экономист оценил, какие страны могут отказаться от нефти России

04:30

Украину атаковал новый коронавирус-мутант: главные признаки штамма Stratus

04:00

Жизнь круто изменится: трех знаков зодиака ждет судьбоносный выбор 7 августа

03:04

86-летний Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован - что произошло с режиссером

Реклама
03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с доставщиком пиццы за 17 секунд

02:30

США выбирают между давлением и сделкой: введет ли Трамп санкции против КитаяВидео

02:11

"Уэнздей" Дженна Ортега обратилась к украинцам - что произошлоВидео

01:39

"Многое должно произойти": Рубио назвал главное условие для встречи Трампа с Путиным

00:57

Его завещание читал Зеленский: на фронте погиб молодой военный Максим Нагорный

00:16

Динамо проигрывает Пафосу: реакция Шовковского на незабитый гол Ваната разорвала сетьВидео

06 августа, среда
23:56

Столкнул ребенка со сцены: путинист Лепс вышел из себя и сорвался на подросткаВидео

23:45

"Я разочарован": Эктор Хименес-Браво признался, почему не хочет становиться отцом

22:57

Малоизвестный знак может опустошить кошелек: что надо знать украинским водителямВидео

22:47

"Троянский конь" Путина: как "воздушное перемирие" может стать капканом для Украины

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять