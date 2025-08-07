Уже с 1 сентября: ТЦК в Украине будут работать по-другому, что изменится

Этот шаг позволит обеспечить прозрачность деятельности ТЦК.

Работники ТЦК обязаны носить бодикамеры / коллаж: Главред, фото: Львовский областной ТЦК и СП, УНИАН

Главное:

С 1 сентября сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры

Они должны осуществлять видео фиксацию во время проверки документов или вручения повесток

В случае нарушения правил предусмотрена ответственность

Уже с 1 сентября 2025 года все работники ТЦК и СП будут обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. Об этом заявил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, таким образом Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП.

Он также добавил, что в случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.

"Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон", - говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%, но работа по закупке дополнительных средств продолжается.

Мобилизация в Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Украина должна продолжать проводить мобилизационные мероприятия, потому что враг планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий.

"Поэтому не имеем другого выбора, как продолжать мероприятия мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск", - подчеркнул он.

Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика: Главред

Мобилизация - последние новости

Как сообщал Главред, выпускниц с медицинским или фармацевтическим образованием автоматически будут ставить на воинский учет. У женщин будет 60 дней на прохождение военно-врачебной комиссии. В случае неявки их объявят в розыск.

Народный депутат Украины Александр Федиенко заявил, что в Украине уже существует "мобильный" формат работы ТЦК и СП, но речь не идет о функционировании "на колесах".

Кроме того, Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) потеряли право штрафовать граждан за несвоевременное обновление мобилизационных данных. После года с момента нарушения ответственность уже не предусмотрена по закону.

Читайте также:

Об источнике: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр обороны Украины с 17 июля 2025 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициатив президентского офиса.

