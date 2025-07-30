В Николаеве мужчина прыгнул с моста, убегая от сотрудников ТЦК

Правоохранители проводят осмотр места инцидента и устанавливают личность погибшего.

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В Николаеве мужчина прыгнул с моста, убегая от ТЦК / коллаж: Главред, фото: УНИАН, dbr.gov.ua

Кратко:

Сотрудники ТЦК остановили для проверки учетных документов мужчину

Убегая от них, он прыгнул с моста, что привело к его смерти

Сегодня, в среду, 30 июля, в Николаеве погиб мужчина, бежавший от наряда правоохранителей и служащих территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что 30 июля около 10.00 объединенный наряд участкового офицера полиции и трех сотрудников Корабельного и Заводского РТЦК и СП Николаева остановили для проверки учетных документов мужчину в одном из промышленных районов города. Однако он сразу же начал бежать от наряда в сторону пешеходного моста через автомобильную дорогу. Там он прыгнул с моста, что привело к его смерти.

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Правоохранители проводят осмотр места инцидента, устанавливают личность погибшего, проводят допросы, устанавливают свидетелей происшествия.

Также проверяют информацию о вероятной принадлежности мужчины к одной из воинских частей.

Досудебное расследование проводят по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

Мобилизация - последние новости Украины

Как сообщал Главред, депутаты Верховной Рады Украины предложили новый законопроект №13335, который позволяет временно оформлять бронирование для мужчин, нарушивших законодательство о мобилизации.

Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сказал, что Россия наносит удары по территориальным центрам комплектования с целью уничтожения баз данных военнообязанных, что может существенно замедлить или даже остановить процесс мобилизации.

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что планов по внедрению обязательной мобилизации женщин нет.

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