В Николаеве мужчина прыгнул с моста, убегая от сотрудников ТЦК

Кратко:
- Сотрудники ТЦК остановили для проверки учетных документов мужчину
- Убегая от них, он прыгнул с моста, что привело к его смерти
Сегодня, в среду, 30 июля, в Николаеве погиб мужчина, бежавший от наряда правоохранителей и служащих территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Установлено, что 30 июля около 10.00 объединенный наряд участкового офицера полиции и трех сотрудников Корабельного и Заводского РТЦК и СП Николаева остановили для проверки учетных документов мужчину в одном из промышленных районов города. Однако он сразу же начал бежать от наряда в сторону пешеходного моста через автомобильную дорогу. Там он прыгнул с моста, что привело к его смерти.
Правоохранители проводят осмотр места инцидента, устанавливают личность погибшего, проводят допросы, устанавливают свидетелей происшествия.
Также проверяют информацию о вероятной принадлежности мужчины к одной из воинских частей.
Досудебное расследование проводят по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).
Мобилизация - последние новости Украины
Как сообщал Главред, депутаты Верховной Рады Украины предложили новый законопроект №13335, который позволяет временно оформлять бронирование для мужчин, нарушивших законодательство о мобилизации.
Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сказал, что Россия наносит удары по территориальным центрам комплектования с целью уничтожения баз данных военнообязанных, что может существенно замедлить или даже остановить процесс мобилизации.
В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что планов по внедрению обязательной мобилизации женщин нет.
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