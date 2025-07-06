Мобилизация женщин в Украине с сентября: в СНБО жестко ответили Арестовичу

ЦПД при СНБО опроверг слухи о мобилизации женщин в Украине, назвав заявления Арестовича и Латыниной элементами российской информационной кампании.

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В СНБО ответили на "прогноз" Арестовича / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Украина не планирует мобилизацию женщин

Арестович и Латынина продвигают российскую дезинформацию в интересах России

В последнее время в публичном пространстве участились сообщения о вероятной мобилизации женщин в Украине. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram опроверг эту информацию.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко опроверг распространенную экс-советником ОП Алексеем Арестовичем информацию о возможном внедрении обязательной мобилизации женщин. Он подчеркнул, что таких планов нет и не было, а подобные заявления являются дезинформацией, которую активно распространяют российские источники.

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/ Фото: скриншот

"Если заметили, то в последнее время чуть ли не каждую неделю появляется что-то такое. Арестович, напомню, под санкциями. Его ютуб заблокировали. Работает информационно в интересах рашки", - написал он.

Коваленко также отметил, что Юлия Латынина является составляющей кремлевской информационной системы, которая ориентирована на "либеральную" аудиторию. По его словам, российские спецслужбы неоднократно использовали подобных лиц для проникновения в среду либералов с целью сбора информации и влияния на эту часть общества.

Что этому предшествовало

Ранее бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Латыниной заявил, что уже в сентябре в Украине могут начать обсуждение вопроса мобилизации женщин. Он выразил мнение, что такой шаг неизбежен из-за численного превосходства РФ, приведя пример Израиля, где служба в армии является обязательной для женщин.

Мобилизация в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация женщин - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские медиа активно распространяют ложную информацию о якобы планах украинских властей начать массовую мобилизацию женщин с 1 сентября 2025 года, однако эти сообщения не соответствуют действительности. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

В то же время советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева считает, что хотя сейчас общество не готово к обязательной мобилизации женщин, целесообразно рассмотреть восстановление срочной службы с возможностью привлечения женщин.

Тем временем Россия начала наносить прицельные удары по территориальным центрам комплектования, пытаясь сорвать мобилизационные процессы, сообщил представитель командования Сухопутных войск Виталий Саранцев.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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