Мобилизация женщин с сентября: в ЦПД обратились к украинцам с важным заявлением

Оккупанты хотят посеять панические настроения среди украинцев.

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Заявление ЦПД о мобилизации женщин / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Сообщение о мобилизации женщин - фейк

На рассмотрении Верховной Рады нет законопроектов, которые бы предусматривали такие изменения

Данные сообщения являются частью информационной операции врага

Российские пропагандисты распространяют информацию о якобы планах украинской власти с 1 сентября 2025 года начать массовую мобилизацию женщин. Но данные сообщения - фейк. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Враждебные пропагандистские ресурсы, ссылаясь на анонимные источники, заявляют, что якобы с 1 сентября 2025 года украинская власть планирует мобилизовать до миллиона женщин. Отдельно подчеркивается якобы снижение возрастного порога до 18 лет", - говорится в сообщении. видео дня

В ЦПД отметили, что на самом деле никаких планов по мобилизации женщин в Украине не существует.

"На рассмотрении Верховной Рады нет законопроектов, которые бы предусматривали такие изменения. Также нет никаких решений правительства или заявлений украинских чиновников о массовой мобилизации женщин", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что такие сообщения являются частью информационной операции, которая имеет целью дестабилизировать ситуацию в тылу, вызвать тревожность и подорвать доверие к власти.

"Цель подобных информационных вбросов - посеять панические настроения среди украинцев и дестабилизировать ситуацию в тылу. Доверяйте только проверенным источникам информации и не поддавайтесь на провокации врага", - подытожили в ЦПД.

Мобилизация в Украине - что известно

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский не пойдет на снижение призывного возраста до 18 лет в обмен на новые санкции Запада против России.

Также известно, что в Украине могут появиться новые возможности для военной службы мужчин старшего возраста. Парламент уже одобрил в первом чтении законопроект, который позволяет украинцам в возрасте от 60 лет добровольно заключать контракт с Вооруженными силами сроком до одного года.

Стоит добавить, что мужчины, которым исполнилось 60 лет, не будут иметь широкой возможности заключать контракты на службу в Вооруженных силах Украины. Такое право будет предоставляться только узкому кругу особо ценных специалистов, чьи знания критически необходимы для оборонного сектора.

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Что известно о Центре противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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