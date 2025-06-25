Штрафы от ТЦК: названы области-лидеры по количеству производств

С апреля по июнь 2025 года ТЦК вынесли более 11 тысяч штрафов.

https://glavred.info/ukraine/shtrafy-ot-tck-nazvany-oblasti-lidery-po-kolichestvu-proizvodstv-10676222.html Ссылка скопирована

Апрель стал рекордным месяцем: было открыто 5 682 дела / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр

Кратко:

Апрель стал рекордным месяцем: было открыто 5 682 дела

В среднем ТЦК открывают около 4,7 тысяч производств ежемесячно

В Украине фиксируется резкий рост количества производств за нарушение правил воинского учета. Об этом свидетельствуют данные OpenDataBot.

Отмечается, что с апреля по июнь 2025 года территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) вынесли более 11 тысяч штрафов, а общее количество производств с начала года превысило 28 тысяч.

видео дня

Апрель стал рекордным месяцем: было открыто 5 682 дела. В среднем ТЦК открывают около 4,7 тысяч производств ежемесячно. Однако, только каждое пятое производство было закрыто, что вызывает вопросы относительно эффективности и справедливости этих процессов.

В Черниговской области зафиксирован антирекорд: один человек получил сразу восемь производств за два месяца: пять в апреле и еще три в июне.

Ситуация по областям:

Киев - 3 835 дел;

Днепропетровская область - 2 984;

Сумская - 2 464;

Одесская - 2 438;

Харьковская - 2 151.

Всего в девяти регионах количество дел превысило тысячу. Самое активное подразделение - Подольский ТЦК в Киеве, где открыто 1 100 производств.

82% производств открыто против мужчин в возрасте 25-45 лет. Только 46 дел (0,16%) касаются женщин.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, в ОП сообщали, что западные партнеры медлят с более жесткими санкциями против России, потому что Украина не мобилизует в армию людей с 18 лет. Однако президент Владимир Зеленский не согласится на снижение призывного возраста до 18 лет, в обмен на ограничения против страны-агрессора РФ.

Ранее сам Зеленский отметил, что хоть ранее публично этот вопрос не комментировал, но считает нецелесообразным мобилизовать юношей с 18 лет, как это предлагали некоторые мировые лидеры.

Накануне, как писал Главред, стало известно, что Генеральный штаб ВСУ формирует мобилизационные планы, опираясь на реальные потребности конкретных воинских частей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред