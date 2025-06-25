Штрафы от ТЦК: названы области-лидеры по количеству производств

Кратко:
- Апрель стал рекордным месяцем: было открыто 5 682 дела
- В среднем ТЦК открывают около 4,7 тысяч производств ежемесячно
В Украине фиксируется резкий рост количества производств за нарушение правил воинского учета. Об этом свидетельствуют данные OpenDataBot.
Отмечается, что с апреля по июнь 2025 года территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) вынесли более 11 тысяч штрафов, а общее количество производств с начала года превысило 28 тысяч.
Апрель стал рекордным месяцем: было открыто 5 682 дела. В среднем ТЦК открывают около 4,7 тысяч производств ежемесячно. Однако, только каждое пятое производство было закрыто, что вызывает вопросы относительно эффективности и справедливости этих процессов.
В Черниговской области зафиксирован антирекорд: один человек получил сразу восемь производств за два месяца: пять в апреле и еще три в июне.
Ситуация по областям:
- Киев - 3 835 дел;
- Днепропетровская область - 2 984;
- Сумская - 2 464;
- Одесская - 2 438;
- Харьковская - 2 151.
Всего в девяти регионах количество дел превысило тысячу. Самое активное подразделение - Подольский ТЦК в Киеве, где открыто 1 100 производств.
82% производств открыто против мужчин в возрасте 25-45 лет. Только 46 дел (0,16%) касаются женщин.
Мобилизация в Украине - последние новости
Напомним, в ОП сообщали, что западные партнеры медлят с более жесткими санкциями против России, потому что Украина не мобилизует в армию людей с 18 лет. Однако президент Владимир Зеленский не согласится на снижение призывного возраста до 18 лет, в обмен на ограничения против страны-агрессора РФ.
Ранее сам Зеленский отметил, что хоть ранее публично этот вопрос не комментировал, но считает нецелесообразным мобилизовать юношей с 18 лет, как это предлагали некоторые мировые лидеры.
Накануне, как писал Главред, стало известно, что Генеральный штаб ВСУ формирует мобилизационные планы, опираясь на реальные потребности конкретных воинских частей.
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