Снизит ли Зеленский призывной возраст до 18 лет: в ОП поделились прогнозом

Ключевые тезисы Подоляка:
- Зеленский не пойдет на снижение призывного возраста до 18 лет, в обмен на санкции против РФ
- Войну с Россией невозможно выиграть только мобилизацией
Западные партнеры медлят с более жесткими санкциями против России, потому что Украина не мобилизует в армию людей с 18 лет. Однако президент Владимир Зеленский не согласится на снижение призывного возраста до 18 лет, в обмен на ограничения против страны-агрессора РФ. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.
"Президент категорически настаивает на невозможности реализации такого сценария, то есть уменьшения существенного сроков мобилизации до 18 лет. Это точно президент не будет реализовывать", - подчеркнул Подоляк.видео дня
По его словам, такие условия со стороны Запада являются странными. Поскольку санкции никак не связаны с призывным возрастом в Украине.
Он подчеркнул, что войну с Россией невозможно выиграть только мобилизацией - нужна нестандартная стратегия, и именно это демонстрирует Украина.
Подоляк добавил, что в случае сильных санкций в Россию существенно снизится поток денег и она не сможет мобилизовать своих людей в достаточном объеме. В результате на поле боя будет меньше российских солдат.
"Я думаю, что Европа просто пытается объяснить неготовность отказаться от определенной теневой доходности. В таком случае на бизнес-проектах с РФ", - отметил советник руководителя ОП.
Снизит ли Зеленский призывной возраст до 18 лет - смотрите видео:
Мобилизация в Украине - последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не поддерживает мобилизацию с 18 лет. По его словам, успех военной операции зависит не столько от численности войск, сколько от оружия, технологий, финансов и давления на противника. Он добавил, что санкции должны касаться средств, которыми финансируется война со стороны России.
Как писал Главред, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук недавно сообщил, что в парламенте пока не рассматривают инициатив по дальнейшему снижению мобилизационного возраста.
Между тем командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков считает, что в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет. По его словам, реалии сегодняшнего дня указывают на неизбежность мобилизации 18-летних в ряды Вооруженных Сил Украины.
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Кто такой Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
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