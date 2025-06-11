Снизит ли Зеленский призывной возраст до 18 лет: в ОП поделились прогнозом

Подоляк подчеркнул, что санкции против РФ никак не связаны с призывным возрастом в Украине.

https://glavred.info/war/snizit-li-zelenskiy-prizyvnoy-vozrast-do-18-let-v-op-podelilis-prognozom-10672616.html Ссылка скопирована

Мобилизация с 18 лет в обмен на санкции против РФ - решится ли Зеленский / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Ключевые тезисы Подоляка:

Зеленский не пойдет на снижение призывного возраста до 18 лет, в обмен на санкции против РФ

Войну с Россией невозможно выиграть только мобилизацией

Западные партнеры медлят с более жесткими санкциями против России, потому что Украина не мобилизует в армию людей с 18 лет. Однако президент Владимир Зеленский не согласится на снижение призывного возраста до 18 лет, в обмен на ограничения против страны-агрессора РФ. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

"Президент категорически настаивает на невозможности реализации такого сценария, то есть уменьшения существенного сроков мобилизации до 18 лет. Это точно президент не будет реализовывать", - подчеркнул Подоляк. видео дня

По его словам, такие условия со стороны Запада являются странными. Поскольку санкции никак не связаны с призывным возрастом в Украине.

Он подчеркнул, что войну с Россией невозможно выиграть только мобилизацией - нужна нестандартная стратегия, и именно это демонстрирует Украина.

Что предусматривает закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Подоляк добавил, что в случае сильных санкций в Россию существенно снизится поток денег и она не сможет мобилизовать своих людей в достаточном объеме. В результате на поле боя будет меньше российских солдат.

"Я думаю, что Европа просто пытается объяснить неготовность отказаться от определенной теневой доходности. В таком случае на бизнес-проектах с РФ", - отметил советник руководителя ОП.

Снизит ли Зеленский призывной возраст до 18 лет - смотрите видео:

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не поддерживает мобилизацию с 18 лет. По его словам, успех военной операции зависит не столько от численности войск, сколько от оружия, технологий, финансов и давления на противника. Он добавил, что санкции должны касаться средств, которыми финансируется война со стороны России.

Как писал Главред, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук недавно сообщил, что в парламенте пока не рассматривают инициатив по дальнейшему снижению мобилизационного возраста.

Между тем командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков считает, что в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет. По его словам, реалии сегодняшнего дня указывают на неизбежность мобилизации 18-летних в ряды Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред