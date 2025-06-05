Планируют ли в Украине снижать мобилизационный возраст: в Раде сделали заявление

Стефанчук напомнил, что для желающих добровольно служить с 18 лет созданы отдельные условия и специальный контракт.

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Стефрнчук сделал заявление о снижении мобилизационного возраста в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

Планируют ли снижать мобилизационный возраст в Украине

Что по этому поводу говорят в Раде

В парламенте пока не рассматривают инициатив по дальнейшему снижению мобилизационного возраста. Такое заявление сделал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает корреспондентка Еспресо.

"Верховная Рада уже высказалась по этому вопросу один раз - мы снизили мобилизационный возраст до 25 лет. Других инициатив пока не планируется", - отметил Стефанчук. видео дня

В то же время председатель Верховной Рады отметил, что для желающих добровольно служить с 18 лет созданы отдельные условия и специальный контракт.

Также Стефанчук напомнил, что Рада накануне приняла важный законопроект, который позволяет студентам получать учебные отпуска.

По его словам, соответствующее решение даст возможность совмещать службу с учебой.

Что предусматривает закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Тем временем командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков считает, что в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет. По его словам, реалии сегодняшнего дня указывают на неизбежность мобилизации 18-летних в ряды Вооруженных Сил Украины.

Как писал Главред, Кабмин изменил порядок призыва украинцев на военную службу по мобилизации. Отныне в реестрах будет отображаться информация о вручении повестки.

Кроме того, в Украине ужесточили новые меры мобилизации. В частности, в Полтавской области появятся передвижные блокпосты. Каждый блокпост будет состоять из шести полицейских, четырех военнослужащих ТЦК, одного сотрудника ВСП и одного сотрудника СБУ.

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Кто такой Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

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