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В Украине резко усиливают мобилизацию: что изменилось и кто потеряет бронь с 28 мая

Юрий Берендий
27 мая 2025, 16:22
257
Усиление мобилизационных мероприятий уже происходит в пределах нескольких областей Украины.
В Украине резко усиливают мобилизацию: что изменилось и кто потеряет бронь с 28 мая
В Украине резко усиливают мобилизацию - что изменится / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • В каких областях Украины усиливают мобилизацию
  • Будут ли усиливать мобилизацию на Киевщине
  • Кто потеряет бронирование с 28 мая

В Украине усиливаются меры по мобилизации, в частности соответствующие решения уже приняты в Херсонской и Полтавской областях. Кроме того, до 28 мая 2025 года предприятия, которые имеют статус критически важных для функционирования государства, должны подтвердить свой статус, предоставив Министерству экономики соответствующие документы. В случае невыполнения этого требования, работники таких предприятий могут потерять право на бронирование от мобилизации, что фактически открывает путь к их призыву на военную службу

Главред выяснил, что предусматривает усиление мобилизации и кто потеряет бронирование с 28 мая.

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Усиление мобилизации на Херсонщине

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин провел рабочее совещание, по итогам которого решено усилить мобилизационные мероприятия в области. Об этом он сообщил в Telegram.

Прокудин отметил, что участники встречи подробно обсудили работу всех привлеченных структур. По его словам, основная задача - наладить эффективное взаимодействие между полицией, территориальными центрами комплектования и военно-врачебными комиссиями.

Также был заслушан доклад и.о. начальника Херсонского областного ТЦК и СП Сергея Панасюка о результатах мобилизационной кампании.

В ОВА отмечают, что был проведен анализ проделанной работы, выявлены проблемные моменты и определены пути их устранения.

"Также сфокусировались на налаживании коммуникации между работниками территориального центра комплектования и общинами. Дал поручение усилить контроль за оповещением военнообязанных и распределить нагрузку между военно-врачебными комиссиями. Максимально концентрируемся на поставленных задачах государством, работаем на результат", - резюмировал он.

мобилизация инфографика
Что предусматривает закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Мобильные блокпосты создадут на Полтавщине

В Полтавской области решили создать мобильные блокпосты с участием полиции и представителей ТЦК. Они появятся в Полтавском, Кременчугском, Миргородском и Лубенском районах. Об этом сообщает Суспільне Полтава со ссылкой на источники в областной военной администрации.

На каждом из блокпостов будут нести службу:

  • шесть полицейских,
  • четыре военнослужащих ТЦК и СП,
  • представитель зонального отдела Военной службы правопорядка,
  • сотрудник СБУ.

По словам источников, решение принял Совет обороны области. Его цель - выявление военнослужащих со статусом самовольного оставления части.

Будут ли усиливать мобилизацию на Киевщине

Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко опроверг слухи о якобы усилении мобилизационных мероприятий в столице, которые распространяются в интернете.

"Сообщение об усилении мобилизационных мероприятий с привлечением большего количества соответствующих структур, которое сейчас распространяется по сети, - фейк", - написал Ткаченко в телеграмме в пятницу.

Ранее в сети появилась информация о возможном усилении мобилизации в Киеве и области, в частности создание мобильных блокпостов.

Председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко ранее отметил, что столица является лидером в вопросе мобилизации.

В Украине резко усиливают мобилизацию: что изменилось и кто потеряет бронь с 28 мая
/ Фото: УНИАН

"Что касается непосредственно вопроса мобилизации, ее улучшения - то город Киев всегда был одним из лидеров в вопросе мобилизации, потому что здесь, в принципе, больше всего людей. И, конечно, для того, чтобы прорабатывать этот вопрос, мы задействуем ресурсы районных администраций и, согласно законодательству, всех, кто должен этим заниматься. Поэтому держим на контроле", - отметил Ткаченко в интервью ВВС 8 апреля, добавив, что этот вопрос касается также его деятельности.

Он подчеркнул, что все действия в рамках мобилизации в Киеве осуществляются в соответствии с действующим законодательством. По словам Ткаченко, все процессы должны проходить исключительно в правовом поле - на этом неоднократно акцентируют внимание во время совещаний. К реализации мобилизационных мероприятий также привлечены правоохранители и СБУ.

Ткаченко подчеркнул, что со стороны КГВА не допускаются никакие нарушения. Если же такие факты где-то возникают, о них нужно сообщать, и правоохранительные органы должны реагировать соответственно.

Кто потеряет бронирование с 28 мая

В Украине часть работников может потерять бронирование после 28 мая 2025 года, если предприятия, имеющие статус критически важных, не предоставят до этой даты необходимую информацию в Министерство экономики. Об этом говорится в официальном письме Минэкономики от 19 мая 2025 года №27-11/37509-07.

Министерство экономики позволяет бронировать военнообязанных работников компаниям, признанным критически важными для функционирования государства и сил обороны. Это право предоставляет возможность предприятиям отсрочить призыв своих сотрудников на военную службу.

Бронирование, инфографика Главред
Правила бронирования в Украине / Инфографика: Главред

Однако бронирование может быть аннулировано в следующих случаях:

  • после завершения срока действия;
  • в случае прекращения предприятием деятельности, обеспечивающей потребности ВСУ;
  • если предприятие потеряет статус критически важного.

В мае Минэкономики проводит проверку соответствия предприятий установленным критериям, что является основанием для сохранения или утраты права на бронирование персонала.

Министерство экономики осуществляет мониторинг предприятий с даты предоставления или подтверждения им статуса критически важных.

Таким предприятиям рекомендовано до 28 мая 2025 года направить в Минэкономики на адрес meconomy@me.gov.ua комплект документов, в частности:

  • извлечение из информационной системы ГНС о состоянии расчетов с бюджетом и целевыми фондами за период с 1 января по 30 апреля 2025 года по каждому обособленному подразделению;
  • документы, подтверждающие право собственности или аренды помещений в не менее трех регионах, для подтверждения деятельности в нескольких областях Украины.

В случае непредставления этих данных, особенно от предприятий, которые имеют филиалы или другие обособленные структуры, компания может потерять право на бронирование своих работников.

Кроме того, согласно новым правилам бронирования от мобилизации, ежемесячно будет проводиться проверка соответствия предприятий установленным критериям - в частности, относительно средней заработной платы, уровня уплаты налогов и количества военнообязанных работников.

Если будет обнаружено, что предприятие не соответствует этим требованиям, к нему направят запрос с требованием предоставить объяснения. В случае отрицательных результатов мониторинга, предприятие потеряет статус критически важного.

Какие работники могут потерять бронирование

После потери статуса критически важного предприятие автоматически теряет право бронировать военнообязанных работников. Повторно подать заявку на предоставление этого статуса оно сможет не ранее чем через 6 месяцев с даты отмены.

"Итак, военнообязанные работники в таком случае теряют свое бронирование и могут быть мобилизованы на военную службу в течение периода потери предприятием статуса критически важных на общих условиях, пока предприятие не восстановит свой статус и не забронирует своих работников", - рассказала ТСН.ua адвокат Марина Бекало.

Юристы и адвокаты объединения Primus Partners в свою очередь уточняют, что согласно письму Минэкономики, фактически речь идет о "предоставлении отчетности по соответствию критериям предприятиям, которые являются критически важными".

Смотрите видео о том, может ли работник потерять бронирование с 28 мая:

Относительно опасений потери уже предоставленной брони для работников, в "Primus Partners" успокаивают:

"Мне кажется, уже людей, которые были забронированы, могли бронь потерять, продолжили это бронирование, они уже настолько все эти три этапа пережили ... Если вы уже получили бронь на год, то законные основания для потери бронирования будут только, наверное, в том случае, если вас увольняют с этого предприятия".

В итоге, все запросы от Минэкономики касаются работодателя, а не работников.

"Это вопрос скорее не к работникам, это к руководству, администрации, работодателю, который должен соответствующие данные предоставлять по запросу Минэкономики", - резюмируют юристы.

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