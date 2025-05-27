Светит до 8 лет тюрьмы: ВСУ предупредили украинцев и сказали, при чем тут ТЦК

Основное:
- Украинцев предупредили о 8 годах тюрьмы за препятствование работе ТЦК
- Закон также касается подростков с 16 лет
Украинцев, которые препятствуют законной деятельности ВСУ и других военных формирований, могут лишить свободы на срок от 5 до 8 лет. Норма касается также подростков с 16 лет. Об этом говорится в заявлении Сухопутных войск.
В сообщении отмечается, что в последнее время значительно увеличилось количество видеоматериалов, фиксирующих сознательное препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП.
На фоне этого, любое умышленное препятствование выполнению служебных обязанностей военнослужащих, включая угрозы, моральное давление, применение физической силы или повреждение автомобилей - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
"Сегодня мы перезагружаем работу ТЦК и СП, делаем все, чтобы она стала прозрачной и открытой", - говорится в заявлении.
В то же время препятствование работе этих структур могут иметь серьезные последствия для национальной безопасности, добавили в ТЦК.
"Подчеркиваем: каждый из граждан, кто достиг 16 лет и находится во вменяемом состоянии, может нести ответственность за такие действия", - добавили в ВСУ.
Военные подчеркнули, что "намерение препятствовать - даже если результат не был полностью достигнут - уже считается правонарушением".
Инциденты с ТЦК - последние новости
Как писал Главред, в воскресенье, 25 мая, в Кременчуге (Полтавская область) произошел инцидент с участием патруля оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки. Известно, что группа из семи человек совершила спланированное нападение, применив перцовый баллончик, травматический пистолет и повредив автомобиль группы оповещения. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции.
Напомним,12 мая в Харькове мужчина 39 лет погиб после того, как выпрыгнул из окна третьего этажа территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).
Кроме того, ранее, в Украине была зафиксирована серия взрывов в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Инциденты произошли в Каменце-Подольском, Ровно и Павлограде.
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ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
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