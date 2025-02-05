'Это только начало': по Украине прокатилась волна взрывов в ТЦК - известна причина

Взрывы в ТЦК и СП и убийство украинских военнослужащих в глубоком тылу - это красная линия, которую нельзя пересекать, отмечают в ВСУ.

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По Украине прокатилась волна взрывов в ТЦК - известны новые детали / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

Какие последствия взрывов в ТЦК и СП в Ровно, Павлограде и Каменце-Подольском

Какие мотивы подозреваемых и кто был исполнителем терактов

Стоит ли ждать новые теракты в ТЦК и СП в других городах Украины

В Украине зафиксирована серия взрывов в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Инциденты произошли в Каменце-Подольском, Ровно и Павлограде, вызвав широкий резонанс в обществе. Предварительно сообщается о взрывных устройствах, которые были приведены в действие в административных зданиях.

Главред собрал главное, что стоит знать о взрывах в ТЦК и СП.

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Взрыв возле ТЦК и СП в Каменце-Подольском 5 февраля

Хмельницкий областной ТЦК и СП сообщил о взрыве, произошедшем сегодня, 5 февраля, около 13:10 на территории Каменец-Подольского районного ТЦК и СП. На месте работают спасатели и правоохранители, которые выясняют обстоятельства происшествия.

"Просим граждан сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных заявлений от компетентных органов", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, территория оцеплена, продолжаются следственные действия, работает криминалистическая лаборатория. Инспектор по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Винцарская сообщила, что, по предварительной информации, погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Председатель Хмельницкой ОГА Юрий Тюрин подтвердил факт взрыва, причины которого сейчас устанавливаются.

"Сейчас известно об одном погибшем и 4 раненых. На месте работают все соответствующие службы области. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются", - написал он.

Мэр Каменца-Подольского Михаил Поситко в эфире национального телемарафона сообщил, что в результате взрыва возле ТЦК в городе погиб человек, который принес взрывчатку, а пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

"Погибший человек - это тот, который передавал вещи военнослужащему, который находился на территории ТЦК... о четырех других пострадавших известно, что среди них - двое врачей ВВК... их состояние средней тяжести, также пострадал один прохожий человек и один военный", - сказал он.

Взрыв возле ТЦК и СП в Павлограде 2 февраля

В воскресенье, 2 февраля 2025 года, в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв возле здания местного ТЦК и СП. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители, о чем сообщила Национальная полиция. Инцидент произошел около 18:40, и, по данным источников Общественного в пресс-службе полиции в результате взрыва был травмирован военнослужащий.

5 февраля правоохранители задержали трех человек, которых подозревают в причастности к теракту. Они действовали по предварительному сговору, поэтому им инкриминировали совершение террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины), сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны восточного региона.

В ходе активных следственных действий, длившихся двое суток, удалось установить, что житель Павлограда выполнил задание представителя спецслужб РФ: он изготовил самодельное взрывное устройство и оставил его в определенном месте.

"Через некоторое время в Павлоград приехали двое жителей Одессы, которые также были завербованы спецслужбами РФ, забрали из определенного места это взрывное устройство и переместили его в здание Павлоградского РТЦК и СП, где привели в действие взрывчатку", - говорится в сообщении прокуратуры.

Подозреваемые во время теракта снимали видео для отчета российским спецслужбам. По данным следствия, они также планировали еще один террористический акт.

"В обмен на сотрудничество с агрессором предатели надеялись на быстрый заработок", - сообщили правоохранители.

Правоохранители задержали злоумышленников, а суд сейчас рассматривает ходатайство прокуроров об их содержании под стражей.

Взрыв в ТЦК и СП в Ровно 1 февраля

В субботу, 1 февраля, в помещении Ровенского ТЦК произошел взрыв, о чем сообщила Национальная полиция Украины. Инцидент произошел в 16:15, в результате чего погиб один человек, а еще шестеро получили ранения.

5 февраля СБУ установила, что исполнитель теракта был завербован российскими спецслужбами, которые использовали его как смертника.

"Мужчину намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он зашел внутрь здания. В результате происшествия террорист погиб на месте, а 8 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Установлено, что рф заблаговременно подготовила ликвидацию своего агента как "лишнего" свидетеля теракта против Сил обороны", - говорится в сообщении спецслужб.

По данным следствия, 21-летний житель Житомирщины искал быстрые заработки в Telegram и получил предложение выполнить задание за деньги. Он прибыл в Ровно со взрывным устройством, замаскированным в рюкзаке. Как выяснили украинские спецслужбы, момент его входа в здание ТЦК был зафиксирован на камеру телефона, после чего российские кураторы дистанционно активировали взрывчатку.

Кроме того, в СБУ напомнили, что недавно предотвратили теракт возле районного управления полиции в Ровно, задержав двух российских агентов. Также 4 февраля разоблачили агентурную группу РФ, которая планировала взорвать наряд полиции на Буковине. Кроме этого, правоохранители сорвали подготовку масштабного теракта в центре Киева, задержав российскую агентку со взрывчаткой мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте.

Как реагирует военное командование на взрывы в ТЦК и СП

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, комментируя взрывы в территориальных центрах комплектования, отметил, что за короткое время в разных областях произошло три трагических инцидента, в результате которых пострадали военнослужащие.

На Полтавщине при исполнении служебных обязанностей погиб военный ВСУ, которого убил нападавший. В Ровно военнослужащие получили ранения из-за взрывного устройства, заложенного злоумышленником. Еще один взрыв произошел на территории ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области.

Один из пострадавших в Ровно находится в тяжелом состоянии, а раненого в Павлограде военнослужащего оценивают как стабильного, его травмы легкие.

"Насилие в отношении военнослужащих - недопустимо. Рассчитываем на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Виновные должны понести заслуженное наказание", - сообщил он в своей заметке в Telegram.

Сырский подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины делают все возможное для защиты государства и народа. В условиях полномасштабной войны этого невозможно достичь без мобилизации.

В ВСУ стремятся обеспечить, чтобы во время мобилизационных мероприятий не происходило нарушений прав человека. Сухопутные войска работают над устранением проблем в деятельности ТЦК, исправлением ошибок и повышением эффективности их работы.

В то же время оборона страны является общенациональным делом, которое требует всесторонней поддержки армии и уважения к военнослужащим.

Кроме того, командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий в своей заметке в Facebook заявил, что убийства военных в тылу - это красная линия, которую нельзя пересекать. Он подчеркнул, что нельзя молчать и наблюдать за волной пренебрежения к защитникам Украины, поскольку это выходит за пределы допустимого.

"Все не происходит внезапно. Мы уже видели случаи унижения и агрессии в отношении наших защитников, но я не видел острой реакции общества на это. Теперь имеем прямые вооруженные нападения. Так действует враг. Он работает с нами и между нами, пока мы смотрим, кто что лайкнул", - написал он.

По его словам, ни одно оправдание не может быть приемлемым для убийства военнослужащего или нападения на ТЦК. В таких случаях единственной возможной реакцией должен быть решительный и жесткий ответ власти. Без справедливого наказания для убийц, предателей и тех, кто радуется этим преступлениям, подобные трагедии будут повторяться - в других городах, районах, на улицах, носящих имена Героев.

Что известно о Михаиле Драпатом / Инфографика: Главред

Драпатый предупредил, что если общество не осознает серьезность этих событий, они могут стать опасной нормой. Однако он верит, что Украина еще не пересекла эту черту, ведь единственное, что отделяет нас от врага, - это Силы обороны и Вооруженные Силы Украины.

"Пока мы теряем лучших наших людей на фронте, в тылу не должны потерять совесть.

Пренебрежение к человеку в пикселе начинается там, где заканчивается достоинство. Мы обязаны уважать тех, кто взял в руки оружие и ценой собственной жизни защищает наши города, людей в них, границы, небо и землю, наше государство, наш флаг, наш дом. Светлая память погибшему воину. Искренние соболезнования родным, близким и собратьям", - резюмировал Михаил Драпатий.

Позиция Национальной полиции

За взрывами возле зданий ТЦК и СП, а также покушениями на полицейских стоят российские спецслужбы, которые стремятся расшатать ситуацию в украинском обществе через нагнетание негатива в отношении Сил безопасности и обороны. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, передает Интерфакс.

"Мы четко вместе с СБУ понимаем, что это конкретная атака спецслужб РФ с целью создать ложное мнение в обществе, дестабилизировать ситуацию и создать негативное отношение к Силам безопасности и обороны", - сказал Выговский на брифинге в среду в Киеве.

По его словам, три из девяти зафиксированных диверсий и терактов были направлены именно на убийство полицейских. Одним из методов, которые применяют преступники, являются фальшивые вызовы на линию 102 - сообщается о преступлении, заложниках или взрывчатке в здании, чтобы заманить правоохранителей в ловушку.

Выговский отметил, что с прошлого года все украинские силовики, включая полицейских и работников ТЦК, ориентированы на то, что РФ ведет активную охоту на представителей структур безопасности. По его словам, противник придумывает новые способы организации покушений на правоохранителей.

"У нас есть факт, когда в одной из областей вызвали наряд полиции и в квартире замаскировали взрывчатку под детскую игрушку" - сказал он.

Выговский отметил, что все лица, причастные к диверсиям и терактам, установлены и задержаны, а суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

По его словам, российские спецслужбы чаще всего вербуют для таких преступлений подростков или людей с низким уровнем социальной ответственности, в частности наркосбытчиков.

"Россияне в большинстве случаев не платят деньги, которые обещают этим лицам. Кроме того, эти два случая последние - Ровно и сегодняшний (Каменец-Подольский ТЦК) говорят о том, что они ликвидируют завербованных лиц", - сказал глава Нацполиции.

Он также уточнил, что в обоих случаях исполнители преступлений погибли.

"Поэтому обращаюсь к нашим гражданам, к обществу: если вам известно о таких фактах, таких терактах - сообщайте в СБУ, Нацполицию и мы будем вместе работать в юридической плоскости", - добавил Выговский.

Что известно о заказчиках взрывов в ТЦК и СП

Главным координатором атак на военных и подрывов ТЦК являются российские спецслужбы - ГРУ и ФСБ. Параллельно с этими диверсиями Москва активизировала информационную кампанию, которая продолжается еще с 2022 года, но с 2024-го усилия по дискредитации мобилизации значительно усилились. Россияне направляют ресурсы на информационное воздействие через блогеров, ботов и соцсети. Об этом в своем Telegram сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"ГРУ РФ и ФСБ РФ обещают диверсантам против военных в Украине деньги, но обманывают исполнителей преступлений, не выплачивают их, и также не сообщают исполнителям, что часто планируют активизировать взрывчатку, которую те несут, еще во время выполнения террористами задачи российских кураторов. Они ищут подростков и плохо информированную молодежь, которая ведется на легкие деньги, которые обещают российские кураторы, часто без конкретики (поезжай туда и отнеси пакет)", - отметил он.

Он подчеркнул, что российские спецслужбы просто используют завербованных диверсантов, после чего избавляются от них. По его словам, те, кто соглашаются на сотрудничество с врагом, или погибнут, или получат длительные тюремные сроки, фактически потеряв свое будущее.

Стоит ли ждать новых терактов в ТЦК и СП

В ближайшее время количество взрывов и терактов возле ТЦК будет увеличиваться. Об этом заявил общественный активист и военнослужащий Евгений Карась.

"ФСБ и ГРУ бросит все усилия, чтобы поставили где-то взрывчатку с камерой. За 500$. Деньги не заплатят, а беда может быть", - написал он.

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