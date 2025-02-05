Зеленский изменил срок действия военного положения и мобилизации: до какой даты

Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине срока действия военного положения.

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В Украине продлили военное положение / коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, ОПУ

Коротко о главном:

Зеленский изменил срок действия военного положения в Украине

15 января парламент проголосовал за соответствующие законопроекты

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине с 8 февраля до 9 мая 2025 года.

Соответствующие карточки законопроектов 4220-IX,4221-IX появились на сайте ВРУ в среду, 5 февраля. Известно, что в Украине уже в пятнадцатый раз продолжают военное положение и мобилизацию.

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Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине срока действия военного положения и всеобщей мобилизации 14 января, а уже 15 января парламент проголосовал за соответствующие законопроекты.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что стало известно о том, что еще две категории получили "бронь" от мобилизации. В Украине все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений, а также прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) получили 100% бронирование от мобилизации.

Стало известно, что в Украине вводят новые правила мобилизации и учета. Запланированные реформы должны учесть вызовы, которые возникают в связи с длительной войной, а также обеспечить лучшую подготовку мобилизованных. В частности, изменения предусматривают оптимизацию работы ВВК.

В МОН сделали заявление о том, будет ли мобилизация студентов и преподавателей во время каникул. Оксен Лисовой сообщил, что мобилизация студентов, научно-педагогических и педагогических работников, имеющих право на отсрочку по закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не предусмотрена.

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