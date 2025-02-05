Зеленский изменил срок действия военного положения и мобилизации: до какой даты

Коротко о главном:
- Зеленский изменил срок действия военного положения в Украине
- 15 января парламент проголосовал за соответствующие законопроекты
Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине с 8 февраля до 9 мая 2025 года.
Соответствующие карточки законопроектов 4220-IX,4221-IX появились на сайте ВРУ в среду, 5 февраля. Известно, что в Украине уже в пятнадцатый раз продолжают военное положение и мобилизацию.
Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине срока действия военного положения и всеобщей мобилизации 14 января, а уже 15 января парламент проголосовал за соответствующие законопроекты.
Мобилизация в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что стало известно о том, что еще две категории получили "бронь" от мобилизации. В Украине все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений, а также прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) получили 100% бронирование от мобилизации.
Стало известно, что в Украине вводят новые правила мобилизации и учета. Запланированные реформы должны учесть вызовы, которые возникают в связи с длительной войной, а также обеспечить лучшую подготовку мобилизованных. В частности, изменения предусматривают оптимизацию работы ВВК.
В МОН сделали заявление о том, будет ли мобилизация студентов и преподавателей во время каникул. Оксен Лисовой сообщил, что мобилизация студентов, научно-педагогических и педагогических работников, имеющих право на отсрочку по закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не предусмотрена.
Больше интересных новостей:
- Мощный удар ВСУ по врагу: уничтожены катера и личный состав - детали
- Россияне бросают новые резервы на штурм: в ВСУ назвали "горячие" направления
- В ВСУ развернули специальные подразделения роботов в бригадах: Умеров раскрыл детали
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред