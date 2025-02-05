Мощный удар ВСУ по врагу: уничтожены катера и личный состав - детали

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- ВСУ нанесли удар по оккупантам в Херсонской области
- Уничтожено более 10 катеров и личный состав врага
Силы обороны Украины нанесли удары по российским целям возле населенного пункта Голая Пристань в Херсонской области. Там уничтожены вражеские катера. Об этом сообщает АТЕШ.
Отмечается, что агенты военного партизанского движения выяснили местоположение врага и их техники.
Эта информация была передана украинским военным. В результате было уничтожено более 10 катеров и значительное количество российских военнослужащих.
"Эти удары стали возможными благодаря точной информации, полученной от наших агентов, которые передают данные о местонахождении и перемещении оккупантов", - написали в АТЕШ.
Удары ВСУ по оккупантам - что известно
Напомним, как сообщал Главред, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что Воздушные силы ВСУ 3 февраля нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений россиян. Он находился в районе населенного пункта Новоивановка.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 1 февраля украинские военные уничтожили центральный командный пункт РФ на Курском направлении. Благодаря этому удалось "задвохсотить" десятки российских офицеров.
Кроме того, украинская бронегруппа во взаимодействии с группой зачистки из бойцов спецподразделения Национальной полиции КОРД уничтожила в Торецке штурмовую группу армии страны-агрессора РФ.
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Движение Атеш
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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