Мощный удар ВСУ по врагу: уничтожены катера и личный состав - детали

Агенты передали данные о местонахождении и перемещении оккупантов.

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Удар ВСУ по оккупантам / коллаж: Главред, фото: АТЕШ

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ВСУ нанесли удар по оккупантам в Херсонской области

Уничтожено более 10 катеров и личный состав врага

Силы обороны Украины нанесли удары по российским целям возле населенного пункта Голая Пристань в Херсонской области. Там уничтожены вражеские катера. Об этом сообщает АТЕШ.

Отмечается, что агенты военного партизанского движения выяснили местоположение врага и их техники.

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Эта информация была передана украинским военным. В результате было уничтожено более 10 катеров и значительное количество российских военнослужащих.

"Эти удары стали возможными благодаря точной информации, полученной от наших агентов, которые передают данные о местонахождении и перемещении оккупантов", - написали в АТЕШ.

Удары ВСУ по оккупантам - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что Воздушные силы ВСУ 3 февраля нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений россиян. Он находился в районе населенного пункта Новоивановка.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 1 февраля украинские военные уничтожили центральный командный пункт РФ на Курском направлении. Благодаря этому удалось "задвохсотить" десятки российских офицеров.

Кроме того, украинская бронегруппа во взаимодействии с группой зачистки из бойцов спецподразделения Национальной полиции КОРД уничтожила в Торецке штурмовую группу армии страны-агрессора РФ.

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