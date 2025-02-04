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ВСУ мощно поразили пункт управления россиян на Курщине: известно о больших потерях

Юлия Закрепа
4 февраля 2025, 18:20
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ВСУ ударили по вражескому пункту управления оборудовали на территории заброшенного здания.
ВСУ мощно поразили пункт управления россиян на Курщине: известно о больших потерях
ВСУ нанесли мощный удар по россиянам / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: видео

Главное из материала:

  • ВСУ поразили важный объект армии РФ
  • Атака ВСУ минимизировала риски для гражданского населения

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Воздушные силы ВСУ 3 февраля нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений россиян. Он находился в районе населенного пункта Новоивановка.

По информации Генштаба в Telegram стало известно, что вражеский пункт управления оборудовали на территории заброшенного здания. Он использовался для координации наступательных действий российских солдат на Курском направлении.

видео дня

"В результате проведенной операции объект получил значительные повреждения, что привело к существенным потерям среди личного состава противника", - отметили в Генштабе.

При этом тщательно спланированная атака позволила минимизировать риски для гражданского населения.

В Генштабе также добавили, что цель заключается в уничтожении всех ключевых пунктов управления и других военных объектов противника до полного прекращения агрессии РФ.

Взрывы в России - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Россия разбомбила собственное село в Курской области. Российская оккупационная армия за сутки осуществила 14 ударов КАБ по селу Казачья Локня в Курской области - есть пострадавшие. Алексей Дмитрашковский сообщил о ситуации на этом направлении.

Стало известно, что армия РФ начала наступление возле "украинского плацдарма" в Курской области. Представитель украинской бригады, которая действует в Курской области, заявил, что россияне усиливают удары по региону с использованием управляемых планирующих бомб.

В Курской области ликвидировали российского вице-губернатора. Губернатор Приморского края сообщил, что возвращаясь с боевого задания, погиб Сергей Ефремов, командир "добровольческого" отряда "Тигр", который воюет против Украины.

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