ВСУ мощно поразили пункт управления россиян на Курщине: известно о больших потерях

ВСУ ударили по вражескому пункту управления оборудовали на территории заброшенного здания.

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ВСУ нанесли мощный удар по россиянам / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: видео

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ВСУ поразили важный объект армии РФ

Атака ВСУ минимизировала риски для гражданского населения

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Воздушные силы ВСУ 3 февраля нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений россиян. Он находился в районе населенного пункта Новоивановка.

По информации Генштаба в Telegram стало известно, что вражеский пункт управления оборудовали на территории заброшенного здания. Он использовался для координации наступательных действий российских солдат на Курском направлении.

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"В результате проведенной операции объект получил значительные повреждения, что привело к существенным потерям среди личного состава противника", - отметили в Генштабе.

При этом тщательно спланированная атака позволила минимизировать риски для гражданского населения.

В Генштабе также добавили, что цель заключается в уничтожении всех ключевых пунктов управления и других военных объектов противника до полного прекращения агрессии РФ.

Взрывы в России - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Россия разбомбила собственное село в Курской области. Российская оккупационная армия за сутки осуществила 14 ударов КАБ по селу Казачья Локня в Курской области - есть пострадавшие. Алексей Дмитрашковский сообщил о ситуации на этом направлении.

Стало известно, что армия РФ начала наступление возле "украинского плацдарма" в Курской области. Представитель украинской бригады, которая действует в Курской области, заявил, что россияне усиливают удары по региону с использованием управляемых планирующих бомб.

В Курской области ликвидировали российского вице-губернатора. Губернатор Приморского края сообщил, что возвращаясь с боевого задания, погиб Сергей Ефремов, командир "добровольческого" отряда "Тигр", который воюет против Украины.

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