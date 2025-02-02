В Курской области ликвидировали российского вице-губернатора: что известно

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в зоне боевых действий в Курской области подорвался вице-губернатор Приморского края РФ Сергей Ефремов. Он возглавлял отряд "Тигр", который воюет против Украины.
"Возвращаясь с боевого задания, погиб Сергей Ефремов, командир добровольческого отряда "Тигр", - заявил он в своем Telegram.
Других подробностей губернатор не привел, но добавил, что тот "погиб, выезжая на рекогносцировку".
В издании ASTRA сообщили, что Ефремов возглавлял добровольческий отряд "Тигр", созданный летом 2022 года на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В августе 2024 года сообщалось, что он вместе с бойцами отряда был направлен в Курскую область.
Потери РФ - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, что Азов отразил штурм РФ и ликвидировал более 60 захватчиков и десятки единиц техники. Военные отметили, ежедневно российская пехота пытается любыми способами прорваться в глубь обороны и закрепиться в полуразрушенных застройках или подвалах, спрятаться в посадках.
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