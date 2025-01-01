ВСУ в новогоднюю ночь ликвидировали много оккупантов на пути к Покровску - детали

Украинские военные наносят врагу большие потери, чтобы сорвать планы РФ по окружению Покровска.

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Вытеснение ВСУ с Покровского направления является одной из главных задач врага / Коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, скрин с DeepState

Что сказал Цехоцкий:

В направлении Покровска продолжаются непрерывные бои

В ночь на 1 января ВСУ ликвидировали немало оккупантов

Враг хочет заставить ВСУ оставить позиции на Покровском направлении

Армия страны-агрессора России продолжает штурмы украинских позиций на постоянной основе в направлении города Покровск, что в Донецкой области. Во время атак враг несет серьезные потери.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий, комментируя развитие боевых действий на этом направлении в новогоднюю ночь. По его данным, Покровск и прилегающие территории остаются горячими точками фронта.

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"Мы держим ситуацию под контролем и будем уничтожать врага столько, сколько нужно. В новогоднюю ночь также было ликвидировано немало оккупантов именно на Покровском направлении", - отметил он.

Покровск / Инфографика: Главред

Враг замечает, что потери постоянно растут, поэтому пытается окружить город и выйти на важную трассу Павлоград-Покровск, чтобы единственным выходом для украинского гарнизона был выход с позиций.

"Наша задача - этого не допустить. Трасса из Покровска в направлении Павлограда находится под нашим контролем, хотя отдельные вражеские дроны все же долетают. Поэтому мы очень нуждаемся в дополнительных средствах, которые могли бы парализовать, нейтрализовать и не позволить врагу господствовать в небе", - добавил Цехоцкий.

Наступление армии РФ на Покровск - последние новости

Напомним, командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов сообщал, что страна-агрессор Россия перебрасывает резервы юго-западнее Покровска, чтобы обойти город с фланга и перерезать логистику ВСУ.

Ранее в ВСУ также предупреждали, что российские оккупанты пытаются продвигаться на Покровском направлении, обходя сам Покровск с флангов. Врагу уже удалось войти еще в один населенный пункт.

Накануне, как писал Главред, в Дружковском горсовете заявили, что оккупанты фактически добрались до трассы от Покровска до Днепра. Дорога считается критической, поскольку используется Силами обороны с целью обеспечения и гуманитарных миссий на Донбассе.

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Кто такой Сергей Цехоцкий? Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

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