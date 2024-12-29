Войска РФ подошли к трассе Покровск-Днепр и пытаются обойти три города – детали

Диверсионно-разведывательные группы оккупантов уже заходят в Покровск.

https://glavred.info/ukraine/voyska-rf-podoshli-k-trasse-pokrovsk-dnepr-i-pytayutsya-oboyti-tri-goroda-detali-10626101.html Ссылка скопирована

В районе Покровска самая тяжелая ситуация, россияне пытаются перерезать критическую трассу - депутат / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, DeepState

Что происходит на Покровском направлении:

На Покровском направлении самая тяжелая ситуация

Враг подошел к трассе Покровск-Днепр

Войска РФ пытаются обойти Дружковку, Славянск и Краматорск

Оккупанты агрессора России фактически добрались до трассы от Покровска до Днепра. Дорога считается критической, поскольку используется Силами обороны для обеспечения и гуманитарных миссий на Донбассе. Враг пытается обойти по кругу Дружковку, Славянск и Краматорск. Об этом заявил депутат Дружковского городского совета Николай Довбня.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что в районе Покровска фиксируется самая сложная ситуация.

видео дня

"Сейчас самые сложные бои и самая плохая ситуация – в Покровске. Там враг пытается перерезать трассу от Покровска до Днепра. Фактически они уже вышли к этой трассе. Часто российские ДРГ уже заходят до самого Покровска. Перерезание именно трассы от Покровска до Днепра будет очень сильным ударом по Силам обороны и гуманитарным миссиям, которые там работают", - говорит депутат.

Также он добавил, что дорого от Покровска до Днепра обладает серьезными пропускными возможностями.

"Если оккупантам удастся перерезать этот путь, то тогда нам придется поставлять горючее, продовольствие, медикаменты и другие критически необходимые вещи какими-то другими путями. Да и на самом деле людей осталось очень много в регионе, в частности в Краматорске, Дружковке и Славянске. Впрочем, люди понимают, что в случае ухудшения ситуации нужно будет мгновенно уезжать, а это можно будет сделать только по Харьковской трассе", - подчеркнул Николай Довбня.

Кратко о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация в районе Покровска – новости по теме:

Как сообщал Главред, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов ранее заявил, что войска РФ пытаются прорваться в Покровск через левый и правый фланги. Цель – охват города.

На Покровск наступает 90-я гвардейская танковая дивизия РФ – одна из самых мощных частей российских оккупантов, говорил боец-доброволец Денис Христов. Численность дивизии – до 70 тысяч человек.

РФ перебрасывает резервы под Покровск, сказал Станислав "Осман" Бунятов. В частности, враг бросает резервы юго-западнее города, чтобы впоследствии обойти Покровск с фланга и попытаться перерезать логистику украинской армии.

Другие новости:

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред