Угроза окружения Покровска: ВСУ рассказали, как изменилась ситуация

Что сообщили в ВСУ:
- Оккупанты хотят окружить ВСУ в Покровске
- Окрестности и сам город остаются без вражеских войск
- Армия РФ имеет преимущество в живой силе
Войска страны-агрессора России пытаются прорваться в Покровск, что в Донецкой области с целью окружения группировки ВСУ там. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.
На Покровском направлении РФ сосредоточила три российские общевойсковые армии, но несмотря на постоянные атаки вражеских войск нет ни непосредственно в городе, ни в его окрестностях.
"Направление остается одним из самых горячих. Вражеских ДРГ тоже пока нет в городе. Враг пытается продвинуться на максимальное расстояние от окраин Покровска и прорваться через левый и правый фланги Сил обороны для того, чтобы осуществить охват самого города", - заявил Трегубов.
В ОСУВ "Хортица" добавили, что сейчас у Покровска сосредоточено большое количество живой силы, которая превосходит силы Украины. Поэтому бои имеют очень жесткий характер.
Наступление РФ в Донецкой области - последние новости
Напомним, Главред писал, что спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что украинским войскам удалось отбросить российских оккупантов в районе села Песчаное Покровского района. В самом Покровске вражеских ДРГ нет.
Ранее также в ВСУ сообщали, что российская оккупационная армия продолжает двигаться на Покровском направлении. Очень скоро в городе начнутся бои.
Накануне украинские военные предупреждали, что российские оккупанты пытаются захватить Покровск и накапливают свои силы на этом направлении. Следующая неделя станет переломной.
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Что известно об ОСУВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.
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