Угроза окружения Покровска: ВСУ рассказали, как изменилась ситуация

Оккупационные войска пытаются прорваться в город через левый и правый фланги.

https://glavred.info/ukraine/ugroza-okruzheniya-pokrovska-vsu-rasskazali-kak-izmenilas-situaciya-10625138.html Ссылка скопирована

Оккупационные войска РФ не имеют успехов на пути к Покровску / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сообщили в ВСУ:

Оккупанты хотят окружить ВСУ в Покровске

Окрестности и сам город остаются без вражеских войск

Армия РФ имеет преимущество в живой силе

Войска страны-агрессора России пытаются прорваться в Покровск, что в Донецкой области с целью окружения группировки ВСУ там. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

На Покровском направлении РФ сосредоточила три российские общевойсковые армии, но несмотря на постоянные атаки вражеских войск нет ни непосредственно в городе, ни в его окрестностях.

видео дня

"Направление остается одним из самых горячих. Вражеских ДРГ тоже пока нет в городе. Враг пытается продвинуться на максимальное расстояние от окраин Покровска и прорваться через левый и правый фланги Сил обороны для того, чтобы осуществить охват самого города", - заявил Трегубов.

Покровск / Инфографика: Главред

В ОСУВ "Хортица" добавили, что сейчас у Покровска сосредоточено большое количество живой силы, которая превосходит силы Украины. Поэтому бои имеют очень жесткий характер.

Наступление РФ в Донецкой области - последние новости

Напомним, Главред писал, что спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что украинским войскам удалось отбросить российских оккупантов в районе села Песчаное Покровского района. В самом Покровске вражеских ДРГ нет.

Ранее также в ВСУ сообщали, что российская оккупационная армия продолжает двигаться на Покровском направлении. Очень скоро в городе начнутся бои.

Накануне украинские военные предупреждали, что российские оккупанты пытаются захватить Покровск и накапливают свои силы на этом направлении. Следующая неделя станет переломной.

Другие новости с фронта:

Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред