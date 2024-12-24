Путин решил отложить захват Покровска: в ISW сказали, что он хочет взамен

Российское военное командование возможно получило указание продвигаться к админгранице Донецкой области.

https://glavred.info/ukraine/putin-reshil-otlozhit-zahvat-pokrovska-v-isw-skazali-chto-on-hochet-vzamen-10624757.html Ссылка скопирована

РФ откладывает захват крупных городов ради продвижения по открытым территориям / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, Главред

Вы узнаете:

Почему армия РФ могла отказаться от захвата крупных городов

Какие планы у российских оккупантов

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, дал указание отложить захват крупных городов, таких как Покровск, в пользу обеспечения территориальных достижений. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что Путин во время ежегодной пресс-конференции "Прямая линия" 19 декабря отметил достижения российских войск, которые, по его словам, продвигаются "на квадратные километры" вдоль линии фронта. Этот подход контрастирует с предыдущим акцентом на захвате важных населенных пунктов.

видео дня

Эксперты предположили, что Путин, возможно, дал указание военному командованию отложить захват стратегического города Покровск, сосредоточившись на продвижении через открытые поля и небольшие населенные пункты. Сейчас российские войска находятся в 10 километрах от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Захват всей Донецкой области остается одной из ключевых целей Кремля. Вероятно, это продвижение используется как элемент пропаганды для демонстрации успехов российской армии как на внутренней, так и на международной арене.

При этом отмечается, что организованная операция против хорошо укрепленных городов может замедлить темпы продвижения, что является критическим для попыток Кремля демонстрировать российское превосходство на мировой арене.

Ситуация на Покровском направлении

Как сообщал Главред, 12 декабря командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что россияне были замечены в окрестностях Покровска.

Комбат "Волков да Винчи" Сергей Филимонов сказал, что российские оккупанты могут в любой момент начать боевые действия, чтобы растянуть силы украинской обороны, но штурм Покровска сразу не начнется. Перед попыткой войти в населенный пункт россияне обычно обрезают логистические маршруты и пытаются обойти город с двух сторон.

Покровск - что о нем известно / Инфографика: Главред

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных. Командование просчитывает и готовится ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага.

Если армия РФ зайдет в Покровск Донецкой области, то Силам обороны Украины вероятно придется покинуть город. Оборона вряд ли продлится долго. Такое мнение озвучил командир роты 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша "Лютый".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред