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Оккупантов заметили в окрестностях Покровска - военные

Ангелина Подвысоцкая
12 декабря 2024, 13:49
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Российские группы ДРГ пытаются прорываться в город. ЛБС расположена в непосредственной близости к Покровску.
ВСУ
Оккупанты зашли на окраины Покровска / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Что говорят военные:

  • Россияне наступают на Покровск
  • Оккупанты прорвались на окраину города
  • ЛБС находится в непосредственной близости к Покровску

Российские оккупанты пытаются захватить Покровск. Враг оккупировал населенные пункты поблизости и продолжает свое наступление с флангов. И уже стало известно, что россияне были замечены в окрестностях Покровска. Об этом заявил командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Вероятность активности вражеских ДРГ высокая, есть неподтвержденная информация о ДРГ на одной из крайних улиц в Покровске", - отметил Бунятов.

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Он добавил, что такие ДРГ остаются опасными до момента их обнаружения.

"С момента обнаружения - смертники. Однако, когда взаимодействие в подразделении/подразделениях плохое, даже 2-3 россиянина в тылу могут навести панику", - добавил он.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что линия боевого столкновения расположена в непосредственной близости к населенному пункту. Вражеские ДРГ пытаются проникать в крайние южные районы Покровска. Одну из таких групп заметили утром.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты пытаются захватить Покровск и продвигаются в этом направлении. Враг уже перешел от пеших штурмов к штурмовым действиям на автотранспорте.

Как сообщал Главред, оккупанты захватили Новопустинку и наращивают силы для оккупации Покровска. Они также пытаются захватить Новотроицкое и имеют определенные успехи в Пушкино.

Командир отдельного отряда беспилотных систем специального назначения ''Тайфун'' Нацгвардии Украины Михаил Кмитюк заявил, что на Покровском направлении россияне очень активно наступают небольшими группами, без тяжелой техники, преимущественно в темное время суток.

11 декабря на Покровское направление прибыл главком ВСУ Александр Сырский. Он оценил боевую ситуацию и дал соответствующие распоряжения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов.

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Кто такой Станислав Бунятов?

Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".

В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

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