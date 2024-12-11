'Принимать нестандартные решения': что придумал Сырский на Покровском направлении

О чем говорится в отчете Сырского:
- Противник преобладает ВСУ в живой силе
- Оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск
- Украинские воины наносят врагу значительные потери
На Покровское направление прибыл главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский. Он оценил боевую ситуацию и дал соответствующие распоряжения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов, говорится в заявлении в Facebook.
"Во время работы на Покровском направлении лично посетил воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты. В настоящее время на Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником", - заявил Сирский.видео дня
Как пояснил главнокомандующий ВСУ, сейчас приходится принимать нестандартные решения.
"Бои носят исключительно жесткий характер. Российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск", - отметил он.
Сирский также назвал главную задачу в таких условиях.
По его мнению, надо усилить оборону, в частности, обеспечить подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянным подвозом.
"Выслушал информацию об имеющихся проблемах и дал соответствующие распоряжения. Украинские воины проявляют чрезвычайную стойкость и наносят врагу значительные потери", - подытожил Сырский.
Что происходит на Покровском направлении
Напомним, как ранее сообщал Главред, к сожалению, на Покровском направлении 2 позиции украинских войск были уничтожены, еще одна - потеряна. Так в ВСУ описали ход боев возле Покровска и заявили, что оборонительная операция продолжается.
В свою очередь боец Нацгвардии Украины Михаил Кмитюк раскрыл тактику россиян на Покровском направлении. Оккупанты наступают без тяжелой техники, преимущественно в темное время суток.
Однако следует учитывать, что последствия от возможной потери Покровска будут серьезными. Есть шансы, что армия РФ прорвет еще одну область.
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Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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