"Две позиции уничтожены, одна потеряна": в ВСУ рассказали о ходе боев возле Покровска

Задача украинских войск заключается в том, чтобы остановить продвижение врага и стабилизировать фронт, отметили в ВСУ.

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В ВСУ рассказали о реальной ситуации на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Кратко:

2 позиции украинских войск на Покровском направлении были уничтожены, еще одна - потеряна

Силы обороны пытаются относить позиции на Покровском направлении

Оборонительная операция ВСУ направлена на максимальное истощение врага

Российские оккупанты на Покровском направлении атаковали украинские укрепления западнее Возрождения и южнее Новотроицкого, в результате боев уничтожены две позиции, одна потеряна. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил представитель группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

По его словам, в течение суток враг пытался улучшить тактическое положение севернее Новооленовки и северо-восточнее Сосновки, а также штурмовал позиции вблизи Вознесенки, Сонцовки и Гродовки, однако понес потери и отступил.

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"В то же время противник активно атаковал наши укрепления западнее Возрождения, южнее Новотроицкого. В результате длительных боестолкновений две позиции уничтожены, одна потеряна. Сейчас проводятся мероприятия по восстановлению позиций", - заявил он.

Бои продолжаются на юго-западной окраине населенного пункта Шевченко, где противник пытается закрепиться и внедрить свои диверсионно-разведывательные группы.

Спикер Назар Волошин отметил, что стратегическая оборонительная операция Сил обороны направлена на максимальное истощение врага, уничтожение его ресурсов и сохранение личного состава Сил обороны Украины.

"Поэтому врага нужно, прежде всего, максимально остановить, а также стабилизировать линию фронта", - отметил Назар Волошин.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на Покровском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Покровском направлении российские войска ведут активные атаки небольшими группами без использования тяжелой техники, по большей части ночью. Об этом сообщил командир отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Национальной гвардии Украины Михаил Кмитюк.

Российские силы сосредотачивают свои усилия на захвате города Покровск в Донецкой области. В то же время 8 декабря украинские военные перешли в наступление и вернули утраченные ранее позиции в районе Великой Новоселки. Как отмечает аналитик Forbes Дэвид Акс, этот участок фронта не имеет критического значения ни для Украины, ни для России, поэтому контроль над ним мало влияет на возможную осаду Покровска.

Украинский военный Станислав "Осман" Бунятов, командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" отметил, что потеря Покровска может стать ключевым фактором в дестабилизации фронта в Днепропетровской области.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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