Атака РФ на Покровск неизбежна: в Forbes назвали самый плохой сценарий

Сроки осады Покровска зависят от многих факторов, в том числе и от зимней погоды и потерь оккупантов в Курской области.

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Грядет большое российское наступление / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, deepstatemap

Ключевые тезисы:

Битва за Покровск станет кульминацией наступления РФ

ВСУ контратаковали на участке, который не имеет критического значения

Аналитик назвал наихудшие сценарии для Сил обороны

Российская оккупационная армия сосредоточена на захвате города Покровск в Донецкой области. 8 декабря украинские войска перешли в наступление и вернули себе недавно утраченные позиции в районе города Великая Новоселка. Проблема в том, что эта атака произошла на участке фронта, который на самом деле не является критически важным ни для Украины, ни для России. Об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

По его словам, грядущая российская осада Покровска не зависит от того, какая сторона контролирует Великую Новоселку и близлежащие села.

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"Она может зависеть от того, ликвидируют ли российские войска удерживаемые украинцами выступы вокруг Курахово, в 20 милях (32 км) к востоку от Великой Новоселки. Главный выступ, глубиной девять миль (14 км) в самой глубокой точке, вдается в линию фронта в направлении Дальнего, к югу от Курахово. Украинские силы на выступе могут угрожать линиям снабжения, поддерживающим российские силы, наступающие на Покровск на севере", - пишет Акс.

Карта Deep State map

Аналитик подчеркивает, что там находится около 10 тысяч украинских солдат. Но выступ окружают до девяти российских полков и бригад с максимальной численностью до 18 тысяч солдат.

Как пишет американский Институт изучения войны, российские войска продолжают использовать фронтальные механизированные и спешенные пехотные атаки для медленного, но постепенного продвижения в восточную и центральную часть Курахово и к югу от Курахово в Дальнее, что поддерживает более масштабные усилия России по ликвидации оставшегося украинского анклава между Дальним и Курахово.

Карта Deep State map

Наихудшим сценарием для Украины является прорезание российскими войсками выступа между Богатырем на юге и Новотроицким на севере и отрезание украинцев на востоке.

"Существует реальная угроза окружения", — предупредил Украинский центр оборонных стратегий.

Карта Deep State map

Единственный немного худший сценарий — это скоординированный отход украинцев с выступа, который сохраняет украинские силы, но все еще позволяет россиянам выровнять линию фронта с юга на север от Великой Новоселки до Покровска. Выравнивая линию, оккупанты уменьшат угрозы своим флангам, когда они возьмут Покровск в осаду.

Если украинцы удержатся на выступе, армия РФ может решить рискнуть своими флангами и все равно атаковать Покровск.

Сроки осады Покровска зависят от многих факторов, в том числе и от зимней погоды и потерь оккупантов в Курской области.

С другой стороны, новая администрация избранного президента США Дональда Трампа может со следующего месяца прекратить американскую помощь Украине и лишить украинские войска критически важного вооружения.

В ближайшие недели станет понятно, как именно россияне атакуют Покровск.

"Предстоящая битва за Покровск станет кульминацией наступательной операции противника на юго-западном театре военных действий в 2024 году", — говорится в статье.

Покровск - что известно о городе / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Российская оккупационная армия продвинулась возле девяти населенных пунктов в Донецкой области. Пр данным DeepState, враг продвинулся возле Новооленевки, Вознесенки, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки, а также в Сонцевке, Новотроицком и Шевченко Донецкой области.

Российские оккупанты пытаются захватить Покровск и продвигаются в этом направлении. Враг уже перешел от пеших штурмов к штурмовым действиям на автотранспорте.

Как сообщал Главред, оккупанты захватили Новопустинку и наращивают силы для оккупации Покровска. Они также пытаются захватить Новотроицкое и имеют определенные успехи в Пушкино.

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Кто такой Дэвид Акс Дэвид Акс (англ. David Axe) — американский военный корреспондент, блогер и автор графических романов. В 2007 году Акс основал сайт "War Is Boring" как веб-комикс, а позже превратил его в новостной блог. С 2020 года Акс работает военным корреспондентом в журнале Forbes.

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