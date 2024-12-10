"Спасите Покровск": армия РФ продвинулась около 9 населенных пунктов - Deep State

Аналитики мониторингового канала DeepState обновили карту боевых действий.

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В Deep State сказали, где продвинулся враг / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, deepstatemap

Кратко:

Аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий

У оккупантов есть продвижения на Донбассе

Российская оккупационная армия продвинулась возле девяти населенных пунктов в Донецкой области. В ночь на 10 декабря аналитики мониторингового канала DeepState обновили карту боевых действий.

В частности, враг продвинулся возле Новооленевки, Вознесенки, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки, а также в Сонцевке, Новотроицком и Шевченко Донецкой области.

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"Спасите Покровск от командующего ОТУ Донецк...", — добавили аналитики, комментируя ситуацию на Покровском направлении.

Покровск - что о нем известно / Инфографика: Главред

Кроме того, россияне продвинулись возле Плехово в Курской области.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что с начала суток произошло 151 боевое столкновение.

На Краматорском направлении завершились неудачей две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Орехово-Василовки.

На Торецком направлении оккупанты восемь раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

"Интенсивно атакует противник украинских защитников в Покровском направлении. В течение дня враг совершил 51 наступательное действие. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Млечного и Шевченко. Наши защитники мужественно держат рубежи, отразили 46 вражеских атак, пять боеприкосновений продолжаются до сих пор", - говорится в сводке.

На Кураховском направлении насчитывалось 37 боевых столкновений. Оккупанты, при поддержке авиации, пытались продвинуться в районах Солнцевки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахового.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, армия страны-агрессора России продолжает давить на населенный пункт Шевченко и подбираться к Покровску Донецкой области. Об этом сообщает DeepState.

Известно, что россияне имели продвижение между поселком Шевченко и населенным пунктом Возрождение (Новый Труд). Также отмечается, что противник увеличил зону контроля на южных окраинах села Шевченко.

В ночь на 9 декабря сообщалось, что враг продвинулся в Трудовом, Курахово, возле Шевченко, Возрождения и Пушкино.

Российская оккупационная армия захватила четыре населенных пункта в Донецкой области. В частности, россияне оккупировали Новопустынку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку. Об этом в ночь на 6 декабря сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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