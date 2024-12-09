Оккупанты продвинулись вблизи 5 населенных пунктов в Донецкой области - Deep State

В ночь на 9 декабря, враг продвинулся в Трудовом, Курахово, возле Шевченко, Возрождения и Пушкино.

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Как изменилась ситуация на фронте - DeepState / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

Вы узнаете:

В каких населенных пунктах продвинулись оккупанты

Как сейчас выглядит карта боев на Донбассе

Российская оккупационная армия продвинулась вблизи пяти населенных пунктов в Донецкой области.

Как сообщили аналитики мониторингового канала DeepState в ночь на 9 декабря, враг продвинулся в Трудовом, Курахово, возле Шевченко, Возрождения и Пушкино.

видео дня

В DeepState также обновили карту боевых действий:

Трудовое / Карта deepstatemap

Курахово / Карта deepstatemap

Шевченко / Карта deepstatemap

Пушкино / Карта deepstatemap

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Украина рискует потерять пять городов в Донецкой области, предупредил военный 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов. Самыми горячими точками, по его словам, остаются Часов Яр, Мирноград, Покровск, Курахово и Торецк.

В Часовом Яру Донецкой области украинские защитники освободили один из кварталов города от российских оккупантов. Однако, общая ситуация в городе остается сложной.

Российская оккупационная армия захватила четыре населенных пункта в Донецкой области. В частности, россияне оккупировали Новопустынку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку. Об этом в ночь на 6 декабря сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.

Армия страны-агрессора России, по данным СМИ, планирует наступление на Херсон через соседние острова. Однако стало известно, что вражеская группировка пока не имеет успехов.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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