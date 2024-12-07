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"Это ва-банк": ВСУ близки к потере сразу пяти городов, - военный

Сергей Кущ
7 декабря 2024, 01:42
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Ситуация в Донецкой области критическая, говорит Егор Фирсов.
Украина может потерять 5 городов
Украина может потерять 5 городов / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В материале:

  • Самыми горячими точками являются Часов Яр, Мирноград, Покровск, Курахово и Торецк
  • Военным не хватает ресурсов для сдерживания оккупантов

Украина может потерять целых 5 городов в Донецкой области, рассказал военнослужащий 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов.

По его словам, сейчас в Донецкой области самыми горячими точками являются Часов Яр, Мирноград, Покровск, Курахово и Торецк, пишет УНИАН.

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Военный отметил, что враг пытается выйти на Константиновку через Торецк, а с другой стороны противник движется через Часов Яр также на Константиновку.

"Неподалеку Покровск, где мы перекрываем нашими дронами определенные трассы, и фиксируем, что оккупанты там накапливают свои силы. То есть сейчас захватчик планирует максимально осуществлять атаки на Покровск. Бои продолжаются под пгт Шевченко, а это очень близко от Покровска. А дальше Курахово, где мы знаем, что там также сложная ситуация", - заявил Фирсов

По его словам, на Донецком направлении очень тяжелые времена: бои идут постоянно, а дронов часто не хватает из-за почти непрерывного их использования, потому что вражеских целей очень много как днем, так и ночью.

"Я чувствую, что это какой-то ва-банк, то есть все силы противник бросает на эти направления. Как известно, враг немного изменил стратегию - не размазывает теперь свои силы по всей линии фронта, а концентрируется там, где хочет иметь успех", - рассказал Фирсов.

Военный подчеркнул, что "на кону у нас возможность потери пяти городов - Часов Яр, Мирноград, Покровск, Курахово, Новоселки.

"Возможно, геополитически из Вашингтона или Брюсселя ничего страшного не видят, но для нас это важно, потому что вы не представляете, сколько дронов, денег, сил, пота, а самое главное - нашей крови и жизней мы потеряли, защищая эти города и позиции", - подытожил военный.

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Как сообщал Главред, оккупанты начали бои за поселок Шевченко. Враг атакует группами по 5-15 человек, используя овраги, балки и железную дорогу для продвижения. Шевченко является стратегическим пунктом, ведь контролирует фланг Покровска.

Также россияне совершили очередную попытку прорыва в Купянск на Харьковщине 4 декабря, используя бронированную технику и пехоту. По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, эти силы были уничтожены украинскими войсками.

Кроме этого, войска РФ пытаются закрепиться на островах вблизи Херсона и собрали 300 катеров для переправы через Днепр. По словам представителя Сил обороны Юга, россияне проводят штурмы на Херсонском направлении, однако эти попытки не имеют успеха и приводят к большим потерям.

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Кто такой Егор Фирсов

Егор Фирсов - украинский политический деятель. Народный депутат Украины VII и VIII созывов.

С 20 ноября 2019 по 13 мая 2020 года занимал должность временно исполняющего обязанности Председателя Государственной экологической инспекции Украины. С 2022 года военнослужащий ВСУ и парамедик, пишет Википедия.

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война в Украине Егор Фирсов
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