Россияне пошли на прорыв в Купянск: в СНБО рассказали о ходе боев

О чем сказал Коваленко:
- Войска РФ предприняли попытку прорыва к Купянску
- Силы обороны отбили попытку наступления и уничтожили врага
Российские оккупационные войска совершили очередную попытку прорваться в город Купянск на Харьковщине. Для наступления враг применил несколько единиц бронированной техники и пехоту. Об этом в своем Telegram сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.
По его словам, российская армия действительно попыталась прорваться в Купянск сегодня, 4 декабря.
"Несколько единиц техники и пехота пошли на прорыв и были уничтожены нашими силами", - отметил он.
Коваленко добавил, что враг на фронте в целом применяет подобную тактику - пытается проникнуть в жилые районы или окрестности, высадить десант и закрепиться до прибытия подкрепления.
"Наши воины отработали сегодня хорошо", - резюмировал он.
Бои на Купянском направлении - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, на Кураховском и Покровском направлениях российские оккупанты продолжают непрерывные атаки на позиции Сил обороны Украины. Однако, как отметил экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко, украинские военные имеют преимущество на определенных участках фронта. В частности, в районе Купянска позиции ВСУ значительно укрепились: один из плацдармов, захваченных ранее россиянами, украинские силы полностью отбили, а на другом активно давят.
В то же время российские войска не прекращают попыток продвинуться на Харьковщине. Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил, что российские силы пытаются расширить фланги своих позиций, атакуя украинские рубежи с обеих сторон.
На правом берегу реки Оскол, в районе села Новомлинск Купянского района, российские оккупанты пытались закрепиться и переправиться через реку. Однако благодаря поддержке артиллерии и дронов Силы обороны Украины успешно отбили штурм, заставив противника отступить с плацдарма, говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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