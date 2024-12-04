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Россияне пошли на прорыв в Купянск: в СНБО рассказали о ходе боев

Юрий Берендий
4 декабря 2024, 17:20
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Россияне пытались прорваться в Купянск и закрепиться до прибытия подкрепления, однако, планы врага провалились, отметил Коваленко.
Россияне пошли на прорыв в Купянск: в СНБО рассказали о ходе боев
РФ предприняла попытку прорыва в Купянск / Коллаж Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, скриншот из видео

О чем сказал Коваленко:

  • Войска РФ предприняли попытку прорыва к Купянску
  • Силы обороны отбили попытку наступления и уничтожили врага

Российские оккупационные войска совершили очередную попытку прорваться в город Купянск на Харьковщине. Для наступления враг применил несколько единиц бронированной техники и пехоту. Об этом в своем Telegram сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

По его словам, российская армия действительно попыталась прорваться в Купянск сегодня, 4 декабря.

видео дня

"Несколько единиц техники и пехота пошли на прорыв и были уничтожены нашими силами", - отметил он.

Коваленко добавил, что враг на фронте в целом применяет подобную тактику - пытается проникнуть в жилые районы или окрестности, высадить десант и закрепиться до прибытия подкрепления.

"Наши воины отработали сегодня хорошо", - резюмировал он.

Купянск Инфографика
Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Бои на Купянском направлении - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Кураховском и Покровском направлениях российские оккупанты продолжают непрерывные атаки на позиции Сил обороны Украины. Однако, как отметил экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко, украинские военные имеют преимущество на определенных участках фронта. В частности, в районе Купянска позиции ВСУ значительно укрепились: один из плацдармов, захваченных ранее россиянами, украинские силы полностью отбили, а на другом активно давят.

В то же время российские войска не прекращают попыток продвинуться на Харьковщине. Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил, что российские силы пытаются расширить фланги своих позиций, атакуя украинские рубежи с обеих сторон.

На правом берегу реки Оскол, в районе села Новомлинск Купянского района, российские оккупанты пытались закрепиться и переправиться через реку. Однако благодаря поддержке артиллерии и дронов Силы обороны Украины успешно отбили штурм, заставив противника отступить с плацдарма, говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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