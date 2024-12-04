Армия РФ расширяет фланги на Харьковщине: депутат предупредил об опасности для Изюма

Купянск и Купянск-Узловой могут оказаться под угрозой оккупации.

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Какая ситуация на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

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Армия РФ штурмует позиции бойцов ВСУ

Силы обороны Украины выбили оккупантов с правого берега Оскола

Ситуация на Харьковщине сложная, однако ВСУ держат оборону

Российские оккупанты не оставляют намерений продвинуться вперед на Харьковщине. В частности, армия РФ непрерывно штурмует позиции украинских защитников. Об этом заявил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, населенные пункты на Харьковщине постоянно находятся под штурмовыми действиями

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"Ситуация достаточно сложная. Россияне постоянно осуществляют штурмовые действия, но с правого берега их выбили. Поселок Новомлинск, в котором враг пытался закрепиться, освобожден. Сейчас вопрос их присутствия на правом берегу реки Оскол уже неактуален. Однако россияне расширяют свои фланги влево и вправо", - отметил Скорик.

Он добавил, такие населенные пункты, как Боровая, уже достаточно близко к линии фронта - примерно 14 километров. Если Украина потеряет Боровую, то стратегически откроется доступ к городу Изюм.

"Также Купянск и Купянск-Узловой могут оказаться под угрозой оккупации, особенно та часть Купянска, которая расположена на левом берегу. Поэтому ситуация остается сложной, но Силы обороны держатся", - подчеркнул Скорик.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на Александра Прокудина, страна-агрессор Россия готовит масштабное наступление на Херсон перед инаугурацией президента США Дональда Трампа. В частности, РФ уже подготовила 300 лодок для пересечения реки.

Недавно военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказывал, что враг может атаковать украинские силы на Временском выступе. Там российская группировка, вероятно сможет зацепить территории Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

Аналитики мониторингового канала DeepState сообщали, что российская оккупационная армия продвинулась возле четырех населенных пунктов. В частности, враг имеет продвижение в Курахово и возле Нового Комара в Донецкой области, у Берестового на Харьковщине и Погребков в Курской области.

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Кто такой Александр Скорик? Александр Скорик - депутат Харьковского областного совета VIII созыва. В 2021 году был кандидатом на должность Харьковского городского головы на внеочередных местных выборах. Учится в Харьковском региональном институте Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, пишет Движение "ЧЕСНО".

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