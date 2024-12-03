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Враг может наступать в пределах сразу трех областей: Свитан предупредил об опасности

Анна Косик
3 декабря 2024, 01:54
792
Хотя враг не имеет ресурсов для захвата крупных украинских городов, опасность наступления все еще сохраняется.
армия РФ, оккупанты на танках
У Кремля пока недостаточно ресурсов для реализации всех замыслов по захвату территорий Украины / Коллаж: Главред, фото: flickr

Что сказал Свитан:

  • Враг не сможет начать наступление на Запорожье или Днепр
  • В опасности может оказаться Времовское выступление

Украинское информационное пространство на протяжении последних нескольких недель "гудит" о якобы угрозе новых наступлений армии страны-агрессора России на Запорожье и Днепропетровщину.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 каналу, действительно ли существует угроза форсирования врагом Днепра и наступления на Запорожье.

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По его словам, говорить о вероятности захвата этих участков пока не стоит, единственное место, где враг могу действительно атаковать украинские силы - это Времовский выступ. Там российская группировка, вероятно сможет задеть территории Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

"Если мы позволим россиянам дальше двигаться в сторону Покровска, то они могут зацепить часть Днепропетровской и Запорожской областей. Но это наступление на Покровск, который уже идет, а не на Запорожье, или Днепр. Сейчас россияне завязли под Курахово, а под Покровском их остановили", - отметил Свитан.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Донетчине российские войска применяют разную тактику в зависимости от направления наступления. На Кураховском направлении они активно используют большое количество как пехоты, так и техники, тогда как на Покровском - преимущественно пехоту.

Ранее также аналитики DeepState сообщали, что российская оккупационная армия продвинулась возле четырех населенных пунктов. В частности, оккупанты имеют продвижение в Курахово и у Нового Комара в Донецкой области, у Берестового в Харьковской области и Погребков в Курской области.

Накануне руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук предупредил, что после захвата Курахово, армия страны-агрессора России может сконцентрировать все свои силы и резервы для захвата Покровска, чтобы выйти в тыл Торецка и Часового Яра.
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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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