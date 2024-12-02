Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Армия РФ продвинулась в Курахово и еще трех населенных пунктах – DeepState

Анна Ярославская
2 декабря 2024, 08:25
156
Кураховский и Покровский отрезки остаются самыми сложными на фронте.
Армия РФ продвинулась в Курахово и еще трех населенных пунктах – DeepState
В воскресенье на фронте произошло 158 боевых столкновений / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада

Вы узнаете:

  • Где армии РФ удалось достичь успеха
  • Какие отрезки фронта самые сложные

Российская оккупационная армия продвинулась возле четырех населенных пунктов. Об этом сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.

В частности, у оккупантов есть продвижения в Курахово и возле Нового Комара в Донецкой области, возле Берестового на Харьковщине и Погребков на Курщине.

видео дня

По данным Генштаба ВСУ, в воскресенье на фронте произошло 158 боевых столкновений.

В частности, на Кураховском направлении - 48 боев, на Покровском - 33, на Времовском - 24, в Курской области защитники отбили 15 российских атак.

Курахово
Курахово / Карта deepstatemap
Новый Комар
Новый Комар / Карта deepstatemap
Берестовое
Берестовое / Карта deepstatemap
Погребки
Погребки / Карта deepstatemap

Отметим, Кураховский и Покровский отрезки остаются самыми сложными на фронте.

Согласно сообщениям ОСУВ "Хортица", за последние 17 дней ноября произошло 2523 боевых столкновения. Тяжелее всего традиционно на юге Донецкой области. Там на три участка ОТУ "Донецк" приходится 67,2% всех столкновений. Существенное затишье происходит на Ореховском и Северском отрезке, где количество боевых столкновений в сумме меньше в 5 раз, чем в устье Днепра.

В разрезе участков ситуация следующая:

  • Покровский - 725 столкновений;
  • Кураховский - 676;
  • Времевский - 295;
  • Купянский - 223;
  • Лиманский - 220;
  • Торецкий - 114;
  • Харьковский - 113;
  • Приднепровский - 78;
  • Краматорский - 63;
  • Ореховский - 9;
  • Северский - 7.
Армия РФ продвинулась в Курахово и еще трех населенных пунктах – DeepState

Ситуация на фронте - последние новости

Армия страны-агрессора РФ продвигается в Украине самыми быстрыми темпами с первых дней вторжения в 2022 году, захватив за ноябрь территорию размером с половину Лондона. Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков и военных блогеров.

Покровск Инфографика
Покровск - что о нем известно / Инфографика: Главред

После захвата Курахово армия России может сконцентрировать все свои силы и резервы для захвата Покровска, чтобы выйти в тыл Торецка и Часового Яра. Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Покровск является ключевой целью для российской армии в начале 2025 года - в эти сроки может начаться масштабное наступление на это направление.

Другие новости:

Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины DeepState Фронт
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ударит мороз -6 градусов и будет мокрый снег: прогноз погоды в Украине на неделю

Ударит мороз -6 градусов и будет мокрый снег: прогноз погоды в Украине на неделю

08:36Синоптик
Киев атаковали дроны: уничтожены около 20 вражеских БПЛА

Киев атаковали дроны: уничтожены около 20 вражеских БПЛА

07:06Украина
В Тернополе дрон попал в пятиэтажку: есть погибший и тяжелораненые

В Тернополе дрон попал в пятиэтажку: есть погибший и тяжелораненые

06:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Путин готовит удар по высшему руководству Украины: появился тревожный прогноз

Путин готовит удар по высшему руководству Украины: появился тревожный прогноз

Некоторые встречаются до сих пор: какие были имена у наших предков 1000 лет назад

Некоторые встречаются до сих пор: какие были имена у наших предков 1000 лет назад

Орбан передаст Зеленскому и Путину сигнал от Трампа: СМИ узнали детали

Орбан передаст Зеленскому и Путину сигнал от Трампа: СМИ узнали детали

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 декабря: Девам - покупки, Рыбам - счастье

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 декабря: Девам - покупки, Рыбам - счастье

"Часть территории мы оставили": генерал выдал правду о ситуации на Курщине

"Часть территории мы оставили": генерал выдал правду о ситуации на Курщине

Последние новости

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 декабря (обновляется)

08:36

Ударит мороз -6 градусов и будет мокрый снег: прогноз погоды в Украине на неделю

08:25

Армия РФ продвинулась в Курахово и еще трех населенных пунктах – DeepState

08:14

Карта Deep State онлайн за 2 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:35

Чем отличаются 2 изображения: непросто будет отыскать отличия за 15 секунд

Экономика позволит России воевать ещё полгода: Новак – о том, как Орешник толкает рубль ко днуЭкономика позволит России воевать ещё полгода: Новак – о том, как Орешник толкает рубль ко дну
07:06

Киев атаковали дроны: уничтожены около 20 вражеских БПЛА

06:43

В Тернополе дрон попал в пятиэтажку: есть погибший и тяжелораненыеФото

06:21

Фюрер гуляет: 50% бюджета РФ - на войнумнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти пингвина

Реклама
04:00

Выбрасывать не стоит: что делать с яичными желтками - интересный лайфхак

03:02

На фронте наступил решающий момент: генерал рассказал, есть ли основания для паники

02:30

Путин готовит удар по высшему руководству Украины: появился тревожный прогноз

02:11

Новый "бойфренд" Анджелины Джоли публично заговорил про отношения

01:30

"Почему вы так слепы?": Риз Уизерспун опозорилась рекламой русской культуры

00:30

"Лакомые кусочки" для врага: Путин поставил цель захватить сразу два города

00:29

Дмитрий Кулеба признался, почему 13 лет назад не забрал дочь из роддома

01 декабря, воскресенье
23:32

Не представляют счастья без набитого кошелька: ТОП-3 самых меркантильных знаков зодиака

22:59

Испортили киевлянам воскресенье: столицу атакует рой вражеских дронов - где слышны взрывы

22:20

В декабре все украинцы могут получить по 1000 гривен: что нужно сделать

22:18

Звезда Вечернего Квартала женился и впервые показал возлюбленную

Реклама
21:58

Чем посыпать дорожки, кроме песка и соли: лучшие способы борьбы с гололедом

21:23

"Если мы продержимся, то им хана": ВСУ могут обломать планы Путина - детали

21:22

Мобилизация 18-летних: в ВСУ сказали, пришло ли время принимать такое решение

21:13

Грузия в кровавом огнемнение

20:50

Как понять, что на СТО вас обманывают: механик рассказал о лайфхаке с "крестиком"

20:48

"Задела его эго": Мишель Андраде впервые раскрыла причину ссоры с Потапом

20:32

Возвращение ядерного оружия Украине: у Байдена сделали важное заявление

19:47

Сколько часов украинцы будут без света: графики отключений на 2 декабря

19:44

Гороскоп на декабрь 2024 для Львов: новость, хорошие деньги и травмаВидео

19:38

В 2 областях объявили штормовое предупреждение: синоптики говорят об опасности

19:30

Не только мурлыканье: как понять, что кот вас по-настоящему любит - признаки

19:30

Катастрофа РФ в Сирии и заявления Зеленского: главные новости Украины (дайджест)

18:52

К каким кнопкам в авто лучше не прикасаться зимой: предостережение для водителей

18:46

Что ждет Стрельцов в декабре 2024 года: гороскоп от Анжелы ПерлВидео

18:41

"Часть территории мы оставили": генерал выдал правду о ситуации на Курщине

18:06

"До дна России еще далеко": рубль будет обесцениваться еще больше - эксперт Новак

17:55

РФ может захватить два крупных города на Донетчине: названа главная опасность

17:51

Конец войны и угроза нового нападения РФ: главное с пресс-конференции Зеленского

17:11

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря:

17:03

Появление иностранных войск в Украине вполне возможно - представитель ЕС

Реклама
16:57

"Худшая мама в мире": за какой поступок женщину из США раскритиковала вся сеть

16:21

РФ выбрала новую цель на востоке после захвата Угледара – британская разведка

16:20

Вступление Украины в НАТО: возможно ли присоединение к Альянсу без отдельных территорий - Зеленский

16:20

"Не знаем, что петь": Джамала назвала звезд, которых отправила бы на Евровидение

16:11

Резкий обвал рубля: партнеры РФ отказываются от сотрудничества - детали

16:08

Ученые раскрыли простой секрет долголетия: что делать каждый день - исследование

15:38

Только люди с отличным зрением увидят кота: загадку надо разгадать за 30 секунд

15:16

Там производились составляющие дронов: в РФ вспыхнул масштабный пожар на заводеВидео

15:15

В РФ признали проблемы: стало известно, сколько еще может длиться война в Украине

15:07

Идеальный пробивной раствор: как моментально прочистить забитую канализацию

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять