Армия РФ продвинулась в Курахово и еще трех населенных пунктах – DeepState

Кураховский и Покровский отрезки остаются самыми сложными на фронте.

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В воскресенье на фронте произошло 158 боевых столкновений / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада

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Какие отрезки фронта самые сложные

Российская оккупационная армия продвинулась возле четырех населенных пунктов. Об этом сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.

В частности, у оккупантов есть продвижения в Курахово и возле Нового Комара в Донецкой области, возле Берестового на Харьковщине и Погребков на Курщине.

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По данным Генштаба ВСУ, в воскресенье на фронте произошло 158 боевых столкновений.

В частности, на Кураховском направлении - 48 боев, на Покровском - 33, на Времовском - 24, в Курской области защитники отбили 15 российских атак.

Курахово / Карта deepstatemap

Новый Комар / Карта deepstatemap

Берестовое / Карта deepstatemap

Погребки / Карта deepstatemap

Отметим, Кураховский и Покровский отрезки остаются самыми сложными на фронте.

Согласно сообщениям ОСУВ "Хортица", за последние 17 дней ноября произошло 2523 боевых столкновения. Тяжелее всего традиционно на юге Донецкой области. Там на три участка ОТУ "Донецк" приходится 67,2% всех столкновений. Существенное затишье происходит на Ореховском и Северском отрезке, где количество боевых столкновений в сумме меньше в 5 раз, чем в устье Днепра.

В разрезе участков ситуация следующая:

Покровский - 725 столкновений;

Кураховский - 676;

Времевский - 295;

Купянский - 223;

Лиманский - 220;

Торецкий - 114;

Харьковский - 113;

Приднепровский - 78;

Краматорский - 63;

Ореховский - 9;

Северский - 7.

Ситуация на фронте - последние новости

Армия страны-агрессора РФ продвигается в Украине самыми быстрыми темпами с первых дней вторжения в 2022 году, захватив за ноябрь территорию размером с половину Лондона. Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков и военных блогеров.

Покровск - что о нем известно / Инфографика: Главред

После захвата Курахово армия России может сконцентрировать все свои силы и резервы для захвата Покровска, чтобы выйти в тыл Торецка и Часового Яра. Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Покровск является ключевой целью для российской армии в начале 2025 года - в эти сроки может начаться масштабное наступление на это направление.

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Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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