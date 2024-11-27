Армия РФ за месяц оккупировала территорию Украины размером с пол-Лондона — Reuters

Кратко:
- РФ побила рекорды по захваченной территории за одну неделю и один месяц
- Россия оккупировала всего 18% Украины
- Война вступает в "самую опасную" фазу
Армия страны-агрессора РФ продвигается в Украине самыми быстрыми темпами с первых дней вторжения в 2022 году, захватив за последний месяц территорию размером с половину Лондона. Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков и военных блогеров.
Издание отмечает, что за последнюю неделю российская армия захватила почти 235 кв. км территории Украины, что является недельным рекордом для 2024 года. В ноябре российские войска захватили 600 кв. км.
"Россия установила новые еженедельные и ежемесячные рекорды по размеру оккупированной территории в Украине", - говорится в отчете независимой российской новостной группы "Агентство".
По данным Паси Паройнена, военного аналитика финской группы Black Bird Group, в ноябре российские войска взяли под контроль примерно 667 кв. км. Аналитик ссылается на данные, которые, по его словам, могут включать некоторые октябрьские достижения РФ, отмеченные с опозданием.
В настоящее время Россия контролирует 18% Украины, включая весь Крым, чуть более 80% Донбасса, который включает Луганск и Донецк, и более 70% Запорожской и Херсонской областей, а также чуть менее 3% Харьковской области, согласно картам из открытых источников.
"Война, по мнению некоторых западных и российских официальных лиц, вступает в "самую опасную" фазу. Россия использует северокорейские войска в войне против Украины, а Киев – ракеты, поставляемые Западом, для ответных ударов по территории России", - пишет Reuters.
Ситуация на фронте - последние новости
Российская армия оккупировала Новоселидовку на Кураховском направлении и Петровку на Покровском направлении Донецкой области и продвинулась возле 12 населенных пунктов. Об этом в ночь на 27 ноября сообщили аналитики проекта DeepState.
25 ноября сообщалось, что армия РФ оккупировала Екатериновку и Юрьевку в Донецкой области, а также продвинулась возле девяти населенных пунктов.
Тем временем Силы обороны Украины завершили выбивать врага из города Купянск в Харьковской области.
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