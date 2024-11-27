Армия РФ оккупировала два населенных пункта на Донбассе - DeepState

Оккупанты продвинулись возле двенадцати населенных пунктов в Донецкой и Харьковской областях.

https://glavred.info/ukraine/armiya-rf-okkupirovala-dva-naselennyh-punkta-na-donbasse-deepstate-10617734.html Ссылка скопирована

У армии РФ есть продвижения на фронте / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, deepstatemap

Кратко:

Оккупанты захватили Новоселидовку и Петровку

Армия РФ продвинулась вперед возле 12 населенных пунктов

Российская армия оккупировала Новоселидовку на Кураховском направлении и Петровку на Покровском направлении Донецкой области.

Об этом в ночь на 27 ноября сообщили аналитики проекта DeepState.

видео дня

Как видно на карте, Новоселидовка и Петровка сейчас находятся в красной зоне, что означает, что контроль над этими населенными пунктами перешел к оккупантам.

Новоселидовка на карте / deepstatemap

Петровка на карте / deepstatemap

Кроме того сообщается, что оккупанты продвинулись возле двенадцати населенных пунктов.

А именно у армии РФ есть успехи возле Новомлынска (Харьковщина), Желтого, Пустынки, Пушкиного, Раздольного, Разлива, Веселой Рощи, Ровно, Солнцевки, в Кругляковке, Берестках и Курахово.

Что говорят в Генштабе ВСУ

По данным Генштаба, с начала суток 26 ноября произошло 208 боевых столкновений.

На Купянском направлении противник 17 раз пытался вытеснить подразделения с занимаемых позиций. Двадцать один раз враг атаковал на Лиманском направлении.

Районы населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Предтечино и Дилиевка были атакованы врагом на Краматорском направлении 13 раз. Ситуация на направлении контролируемая.

Враг шесть раз пытался вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении. Оккупанты действовали в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка и Торецк, все атаки отбиты, противник успеха не имел.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня армия РФ совершила 32 штурмовые и наступательные действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Лисовки и Чумацкого.

29 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще три боестолкновения в районах Пустынки и Нового Труда продолжались на момено публикации сводки. Отмечается, что ситуация сложная, однако контролируемая.

На Кураховском направлении насчитывалось 39 боевых столкновений. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дачное, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Елизаветовка, Гановка и Антоновка. Подразделения Сил обороны отбили 26 атак противника, 13 атак в районах Берестков, Зари и Солнцевки продолжались.

Ситуация на фронте - последние новости

Силы обороны Украины завершили выбивать врага из города Купянск в Харьковской области. Об этом в ночь на 26 ноября сообщили аналитики проекта DeepState.

Кроме того, аналитики сообщали о продвижении российской оккупационной армии возле Новомлинска Харьковской области, Дальнего, Константинопольского, а также в Раздольном, Петровке и Курахово Донецкой области.

25 ноября сообщалось, что армия РФ оккупировала Екатериновку и Юрьевку в Донецкой области, а также продвинулась возле девяти населенных пунктов.

Главред писал со ссылкой на Институт изучения войны, что весной российская оккупационная армия начала наступательные операции с целью захвата Покровска Донецкой области. Впоследствии Кремль решил изменить подход к военной кампании на Донбассе. Эксперты считают, что России пришлось отказаться от своего первоначального плана кампании фронтального наступления на Покровск.

Другие новости:

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред