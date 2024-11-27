Армия РФ оккупировала два населенных пункта на Донбассе - DeepState

Кратко:
- Оккупанты захватили Новоселидовку и Петровку
- Армия РФ продвинулась вперед возле 12 населенных пунктов
Российская армия оккупировала Новоселидовку на Кураховском направлении и Петровку на Покровском направлении Донецкой области.
Об этом в ночь на 27 ноября сообщили аналитики проекта DeepState.
Как видно на карте, Новоселидовка и Петровка сейчас находятся в красной зоне, что означает, что контроль над этими населенными пунктами перешел к оккупантам.
Кроме того сообщается, что оккупанты продвинулись возле двенадцати населенных пунктов.
А именно у армии РФ есть успехи возле Новомлынска (Харьковщина), Желтого, Пустынки, Пушкиного, Раздольного, Разлива, Веселой Рощи, Ровно, Солнцевки, в Кругляковке, Берестках и Курахово.
Что говорят в Генштабе ВСУ
По данным Генштаба, с начала суток 26 ноября произошло 208 боевых столкновений.
На Купянском направлении противник 17 раз пытался вытеснить подразделения с занимаемых позиций. Двадцать один раз враг атаковал на Лиманском направлении.
Районы населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Предтечино и Дилиевка были атакованы врагом на Краматорском направлении 13 раз. Ситуация на направлении контролируемая.
Враг шесть раз пытался вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении. Оккупанты действовали в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка и Торецк, все атаки отбиты, противник успеха не имел.
Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня армия РФ совершила 32 штурмовые и наступательные действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Лисовки и Чумацкого.
29 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще три боестолкновения в районах Пустынки и Нового Труда продолжались на момено публикации сводки. Отмечается, что ситуация сложная, однако контролируемая.
На Кураховском направлении насчитывалось 39 боевых столкновений. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дачное, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Елизаветовка, Гановка и Антоновка. Подразделения Сил обороны отбили 26 атак противника, 13 атак в районах Берестков, Зари и Солнцевки продолжались.
Ситуация на фронте - последние новости
Силы обороны Украины завершили выбивать врага из города Купянск в Харьковской области. Об этом в ночь на 26 ноября сообщили аналитики проекта DeepState.
Кроме того, аналитики сообщали о продвижении российской оккупационной армии возле Новомлинска Харьковской области, Дальнего, Константинопольского, а также в Раздольном, Петровке и Курахово Донецкой области.
25 ноября сообщалось, что армия РФ оккупировала Екатериновку и Юрьевку в Донецкой области, а также продвинулась возле девяти населенных пунктов.
Главред писал со ссылкой на Институт изучения войны, что весной российская оккупационная армия начала наступательные операции с целью захвата Покровска Донецкой области. Впоследствии Кремль решил изменить подход к военной кампании на Донбассе. Эксперты считают, что России пришлось отказаться от своего первоначального плана кампании фронтального наступления на Покровск.
Другие новости:
- ВСУ отбросили россиян от важного города на Востоке: что известно о ходе боев
- "Сплошные руины": РФ пытается разрушить укрепления ВСУ, названо направление
- Бойцы ВСУ выбили генерала Ким Чен Ына и офицеров: детали удара по Курщине
Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред