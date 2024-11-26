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Силы обороны завершили зачистку Купянска от россиян - DeepState

Анна Ярославская
26 ноября 2024, 09:06
587
У оккупантов есть продвижения возле шести населенных пунктов на Харьковщине и на Донбассе.
Купянск, карта Deep State
ВСУ завершили зачистку Купянска от оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Главред, deepstatemap

Кратко:

  • Украинские военные завершили зачистку Купянска
  • У армии РФ есть продвижения возле шести населенных пунктов

Силы обороны Украины завершили выбивать врага из города Купянск в Харьковской области. Об этом в ночь на 26 ноября сообщили аналитики проекта DeepState.

"Силы Обороны Украины завершили зачистку Купянска", - говорится в сообщении.

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Кроме того, аналитики сообщают о продвижении российской оккупационной армии возле Новомлинска Харьковской области, Дальнего, Константинопольского, а также в Раздольном, Петровке и Курахово Донецкой области.

Ситуация в Купянске - последние новости

В ночь на 14 ноября аналитики мониторингового канала DeepState также отметили, что российские оккупационные войска вошли в Купянск Харьковской области. Оккупанты смогли прорваться в населенный пункт, после чего Силы обороны Украины ударили по технике РФ.

Как сообщал Главред, российские оккупанты прорвались в Купянск, применяя тактику небольших штурмовых групп. Это стандартная для них тактика, но украинцы не ожидали, что россияне применят ее в Купянске, писало издание Forbes.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил угрозы на этом направлении. По его словам, река Оскол - это хороший рубеж обороны, который не даст россиянам возможности продвигаться дальше на запад.

17 ноября в британской разведке сообщили, что войска страны-оккупанта РФ вышли к реке Оскол, также постепенно расширяется группировка врага к югу от Купянска.

25 ноября Третья штурмовая бригада выбила российских оккупантов из поселка Копанки Харьковской области и взяла в плен российских бойцов.

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Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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