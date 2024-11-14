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Атаки РФ на Купянском направлении: известно, куда враг бросает основные силы

Мария Николишин
14 ноября 2024, 12:35
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Оккупанты уже практически контролируют район Колесниковки.
Атаки РФ на Купянском направлении: известно, куда враг бросает основные силы
Бои на Купянском направлении / коллаж, Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, deepstatemap.live

Главное из заявления эксперта:

  • Оккупанты атаковали позиции ВСУ в Купянске
  • Река Оскол не даст россиянам возможности продвигаться дальше на запад
  • РФ бросает основные силы на Кураховское направление

13 ноября армия страны-агрессора России осуществила попытку прорвать украинскую оборону на Купянском направлении. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил угрозы на этом направлении, передает 24 Канал.

Отмечается, что штурмовые группы врага атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. Всего во время этой атаки враг привлек около 15 единиц техники. ВСУ отбили российский штурм.

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"Оккупанты уже практически контролируют район Колесниковки - это как раз переправа с правого на левый берег южнее Купянска", - сказал эксперт.

По его словам, река Оскол - это хороший рубеж обороны, который не даст россиянам возможности продвигаться дальше на запад. С правого берега Оскола украинские войска имеют достаточно дальних средств поражения, которыми уничтожают врага.

"Если будут механизмы переброски боеприпасов на левый берег реки для усиления наших сил, то российскую колонну можно будет уничтожить в районе Колесниковки. У россиян есть попытки второй переправы в районе Боровой, но это направление удерживает серьезное количество сил", - подчеркнул Свитан.

Он также подчеркнул, что Купянское направление сейчас сложное, но не столь опасное как Кураховское, куда россияне бросают основные силы.

Атаки РФ на Купянском направлении: известно, куда враг бросает основные силы
Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Бои на Купянском направлении - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, войска РФ пытались прорвать украинскую оборону на Купянском направлении. Часть оккупантов была переодета в форму Вооруженных сил Украины.

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что агрессоры прорвались на левобережную часть города, однако закрепиться им не удалось.

Аналитики мониторингового канала DeepState также отметили, что российские оккупационные войска вошли в Купянск Харьковской области. Оккупанты смогли прорваться в населенный пункт, после чего Силы обороны Украины ударили по технике РФ.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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