Лавров цинично оправдал удары по Украине и вспомнил о 'защите' русскоязычных

Глава МИД России Сергей Лавров вновь озвучил пропагандистские тезисы о войне против Украины.

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Лавров цинично солгал о российских атаках на Украину / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Что сказал Лавров:

РФ якобы не наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины

Религия является одним из триггеров войны

Москва якобы борется за права русскоязычных украинцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские войска якобы не наносили ударов по гражданской инфраструктуре Украины, за исключением объектов, которые, по его словам, способствовали "террористическим актам" на территории РФ. Об этом сообщают российские СМИ, цитируя заявления Лаврова.

Глава МИД страны-агрессора также повторил пропагандистское утверждение Москвы о том, что Россия якобы "борется за права русскоязычных людей" на территории Украины.

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Кроме того, Лавров заявил, что религиозный фактор якобы стал одним из триггеров "украинского конфликта". По его словам, Западу было бы удобнее, если бы в Украине вместо христианских ценностей ориентировались на "свободомыслие", которое, как утверждает российский министр, насаждается в Европе.

Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

В то же время заявления Лаврова о якобы отсутствии российских ударов по гражданской инфраструктуре противоречат многочисленным задокументированным атакам РФ на украинские города, жилые дома и объекты критической инфраструктуры. Российские обстрелы приводили к гибели и ранениям мирных жителей, а также к масштабным повреждениям энергетических объектов.

Может ли Россия устраивать ежедневные атаки - мнение эксперта

Россия может распространить тактику регулярных атак реактивными беспилотниками на другие украинские города. В то же время поддерживать высокий темп массированных ударов сразу по нескольким направлениям российским войскам будет сложно, рассказал Главреду командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука".

По наблюдениям военного, масштабные комбинированные атаки Россия осуществляет примерно один-два раза в неделю. Это может свидетельствовать о необходимости накапливать средства поражения между крупными обстрелами.

"По обломкам беспилотников можно увидеть, что дата производства - прошлый или текущий месяц. Это свидетельствует о том, что значительного запаса нет, производство работает на пределе возможностей: изготовили - собрали - нанесли удар", - подчеркнул он.

Удар по Украине 19 октября - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Воздушные силы отметили, что россияне использовали для удара баллистические ракеты, крылатые ракеты и рой дронов. По данным ВС, силами ПВО было сбито или подавлено 247 целей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности ночной баллистической атаки и её последствий. Он отметил, что по Киеву было выпущено 16 ракет и более 200 дронов в ходе нескольких волн ударов. В результате атак есть погибшие и раненые, по меньшей мере 550 тысяч семей остались без электроснабжения.

Команда контактного зоопарка "Зверополис" сообщила о последствиях удара по торгово-развлекательному центру Cosmo Multimall в Киеве. Они сообщили, что все животные уцелели и в настоящее время проводится их эвакуация и обеспечение безопасности.

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О персоне: Сергей Лавров Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994–2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошёл в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года, после российского вторжения в Украину, находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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