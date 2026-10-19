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В Киеве ракетный удар повредил зоопарк "Зверополис" в ТРЦ "Космополит": что с животными

Инна Ковенько
19 октября 2026, 12:08
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На опубликованных кадрах видны разбитое стекло, поврежденные декоративные панели и обломки возле вольеров.
В Киеве ракетный удар повредил зоопарк 'Зверополис' в ТРЦ 'Космополит': что с животными
Последствия нападения на ТРЦ Cosmo Multimall / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Кратко:

  • В результате удара РФ поврежден ТРЦ "Cosmo Multimall" в Киеве
  • В контактном зоопарке "Зверополис" зафиксированы значительные повреждения
  • Все животные остались живы, команда занимается их эвакуацией

В ночь на 19 октября в результате российского удара по Киеву значительные повреждения получил торгово-развлекательный центр Cosmo Multimall. В здании повреждены крыша и несущие конструкции, а часть внутренних перекрытий обрушилась. Об этом сообщает Украинский совет торговых центров.

В результате удара значительные повреждения получило здание торгового центра. В частности, разрушениям подверглись крыша и несущие конструкции, а часть внутренних перекрытий обрушилась.

видео дня
  • Наслідки атаки на ТРЦ Cosmo Multimall 19 жовтня
    Наслідки атаки на ТРЦ Cosmo Multimall 19 жовтня Фото: Соцмережі, Київ24
  • Наслідки атаки на ТРЦ Cosmo Multimall 19 жовтня
    Наслідки атаки на ТРЦ Cosmo Multimall 19 жовтня Фото: Соцмережі, Київ24
  • Наслідки атаки на ТРЦ Cosmo Multimall 19 жовтня
    Наслідки атаки на ТРЦ Cosmo Multimall 19 жовтня Фото: Соцмережі, Київ24
  • Наслідки атаки на ТРЦ Cosmo Multimall 19 жовтня
    Наслідки атаки на ТРЦ Cosmo Multimall 19 жовтня Фото: Соцмережі, Київ24
  • Наслідки атаки на ТРЦ Cosmo Multimall 19 жовтня
    Наслідки атаки на ТРЦ Cosmo Multimall 19 жовтня Фото: Соцмережі, Київ24
  • Наслідки атаки на ТРЦ Cosmo Multimall 19 жовтня
    Наслідки атаки на ТРЦ Cosmo Multimall 19 жовтня Фото: Соцмережі, Київ24

Также пострадало помещение контактного зоопарка "Зверополис", который работает в ТРЦ. Об этом его команда сообщила в Instagram.

По словам представителей зоопарка, все животные остались живы. Отмечается, что сейчас первоочередной задачей является обеспечение безопасности животных и восстановление поврежденных помещений.

"С животными всё в порядке, все живы. Сейчас мы занимаемся их эвакуацией и делаем всё возможное, чтобы они были в безопасности", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видны разбитые стекла, поврежденные декоративные панели и конструкции возле вольеров. Часть обломков лежит у входа в контактный зоопарк.

  • Наслідки атаки на контактний зоопарк "Звірополіс" 19 жовтня
    Наслідки атаки на контактний зоопарк "Звірополіс" 19 жовтня Фото: соцмережі
  • Наслідки атаки на контактний зоопарк "Звірополіс" 19 жовтня
    Наслідки атаки на контактний зоопарк "Звірополіс" 19 жовтня Фото: соцмережі
  • Наслідки атаки на контактний зоопарк "Звірополіс" 19 жовтня
    Наслідки атаки на контактний зоопарк "Звірополіс" 19 жовтня Фото: соцмережі
  • Наслідки атаки на контактний зоопарк "Звірополіс" 19 жовтня
    Наслідки атаки на контактний зоопарк "Звірополіс" 19 жовтня Фото: соцмережі
  • Наслідки атаки на контактний зоопарк "Звірополіс" 19 жовтня
    Наслідки атаки на контактний зоопарк "Звірополіс" 19 жовтня Фото: соцмережі

Россия готовит новые волны атак на города Украины

Главред писал , что, по словам командира батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимира с позывным "Лука", Россия может перенести тактику регулярных атак реактивными беспилотниками на ряд украинских городов.

При этом одновременно поддерживать высокий темп массированных ударов по нескольким направлениям ей будет сложно. Враг накапливает ударные дроны, но ограниченные производственные возможности не позволяют ему ежедневно проводить масштабные комбинированные обстрелы.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Атака РФ на Украину 19 октября - последние новости

Главред писал, что в ночь на понедельник, 19 октября, Россия нанесла целенаправленный удар по Киеву и Киевской области 16 баллистическими ракетами. Кроме того, оккупанты запустили по Украине более двухсот беспилотников различных типов, среди которых были и реактивные "шахеды". В результате обстрела есть погибшие и раненые, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, в ночь на 19 октября российские войска нанесли массированный комбинированный удар и по Киевской области. В Ирпене Бучанского района пострадали шесть человек, среди них трое детей, ещё трое человек пропали без вести.

Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что ночью страна-агрессор Россия атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, крылатыми ракетами "Искандер-К" и 269 ударными БПЛА типа Shahed, S-8000 "Бандероль", "Гербера", а также дронами-имитаторами типа "Пародия".

В ходе комбинированной атаки силами ПВО Украины было сбито/подавлено 247 целей. Украинские защитники неба сбили 4 крылатые ракеты "Искандер-К" и 243 вражеских БПЛА.

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О персоне: комбат "Лука"

Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Начал службу ещё до полномасштабного вторжения, прошел АТО.

Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил.

Участвовал в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.

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ТРЦ Ракетная атака на Украину
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