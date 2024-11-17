РФ разорвала линии ВСУ: стратегический город под угрозой – разведка Британии

Основное:
- Россияне вышли к реке Оскол
- Под угрозой захвата Купянск
Войска страны-оккупанта РФ вышли к реке Оскол, также постепенно расширяется группировка врага к югу от Купянска, говорится в обзоре британской разведки.
"Российские войска усилили наступательное давление на город Купянск Харьковской области на северо-востоке Украины. 13 ноября 2024 года российские войска, вероятно, пытались проникнуть в Купянск с северо-востока", — сказано в сообщении Минобороны Великобритании.
Как отмечают в ведомстве, к югу от Купянска российские войска вышли к реке Оскол, разорвав украинские логистические линии на восточном берегу реки.
Российская группировка к югу от Купянска постепенно расширяется, поскольку Россия пытается усилить давление на украинские силы в этом районе, утверждают в разведке.
Британские аналитики напоминают, что гражданское население Купянска и прилегающих районов уже было эвакуировано по предыдущему приказу украинских чиновников 15 октября 2024 года. По оценкам Купянской военно-гражданской администрации, в районе Купянска осталось 4 000 гражданских лиц. Это по сравнению с довоенным населением в 27 000 человек.
"Купянск имеет важное значение, поскольку является транспортным перекрестком и логистическим центром. Украинцы восстановили контроль над Купянском в сентябре 2022 года", — отметили в обзоре.
Бои за Купянск - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что оккупанты прорвались в Купянск. Российская пехота больше не просто сидит в своих окопах большую часть времени, ожидая украинские беспилотники.
Как сообщал Главред, 13 ноября в город Купянск Харьковской области смог прорваться российский десант. Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин подтвердил, что врагу не удалось закрепиться. По состоянию на утро 14 ноября ситуация в населенном пункте была контролируемой.
Аналитики мониторингового канала DeepState также отметили, что российские оккупационные войска вошли в Купянск Харьковской области. Оккупанты смогли прорваться в населенный пункт, после чего Силы обороны Украины ударили по технике РФ.
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Что такое оборонная разведка Британии?
Оборонная разведка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил.
В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.
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