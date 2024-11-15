Оккупанты прорвались в Купянск: в Forbes объяснили, причем тут Трамп

Российская пехота больше не просто сидит в своих окопах большую часть времени, ожидая украинские беспилотники.

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Оккупанты попытались прорваться в Купянск / Коллаж: Главред, фото: x.com/YuriiHorsky

Российские оккупанты прорвались в Купянск, применяя тактику небольших штурмовых групп. Это стандартная для них тактика, но украинцы не ожидали, что россияне применят ее в Купянске.

Как пишет Forbes, для 114-й бригады территориальной обороны ВСУ и соседних подразделений стало неожиданностью, когда российская техника появилась на севере Купянска. Украинский Центр оборонных стратегий утверждает, что россияне пробрались в город в украинской форме. Беспилотники уничтожили оккупантов, но "это слабое утешение".

По словам военнослужащего Юрия Горского, ситуация на поле боя изменилась с наступлением осени. Летом россияне нападали группами по 10 человек пешком и сразу же терпели поражение. В последние месяцы солдаты РФ по одному-двое за раз просачивалась глубоко в тыл ВСУ.

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"На трудные вопросы нет простых ответов. Поэтому и не могу я ответить, почему так случилось что русские заскакивают на коробочках в город на глубину 5 км от линии фронта. Но то, что все сворачивает куда-то не туда на этом участке фронта, видно было уже на конец лета", - писал Горский в соцсети Х.

В статье Forbes отмечается, что украинские войска устали и растянуты по линии фронта. Но это не единственная причина изменения импульса в пользу россиян.

"Российская пехота больше не просто сидит в своих окопах большую часть времени, ожидая украинские беспилотники", — говорится в статье.

Авторы материала объяснили, что мотивацией для пехоты врага стала победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, который, по мнению командования РФ, будет склонять Украину к перемирию. А это, в свою очередь, предоставит России контроль над оккупированной ею украинской территорией.

Центр оборонных стратегий прогнозирует, что Кремль усилит Курское и Покровское направления за счет Купянска. По этой причине "перспективы широкомасштабного наступления противника остаются непонятными".

"Но это не меняет того факта, что в последние дни в Купянск зашла группа россиян, которую украинские войска заранее не заметили", — подчеркнули журналисты.

Что известно о городе Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация в Купянске - последние новости

Главред писал, что 13 ноября в город Купянск Харьковской области смог прорваться российский десант. Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин подтвердил, что врагу не удалось закрепиться. По состоянию на утро 14 ноября ситуация в населенном пункте была контролируемой.

Аналитики мониторингового канала DeepState также отметили, что российские оккупационные войска вошли в Купянск Харьковской области. Оккупанты смогли прорваться в населенный пункт, после чего Силы обороны Украины ударили по технике РФ.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил угрозы на этом направлении. По его словам, река Оскол - это хороший рубеж обороны, который не даст россиянам возможности продвигаться дальше на запад.

Отмечается, что штурмовые группы врага атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. Всего во время этой атаки враг привлек около 15 единиц техники. ВСУ отбили российский штурм.

"Оккупанты уже практически контролируют район Колесниковки - это как раз переправа с правого на левый берег южнее Купянска", - сказал эксперт.

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Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.

Как пишет Forbes, южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков. Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики. Капитан Илья Евлаш, начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица", отвечающий за это направление, также говорит, что

Купянск-Узловой и сам Купянск важны для россиян прежде всего как логистический хаб. По его словам, на базе города оккупанты, во-первых, могут разместить склады, ресурсные базы, штабы, военнослужащих. Во-вторых, они могут создать там плацдарм для дальнейших наступлений.

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