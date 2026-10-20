РФ ударила по мирным людям вблизи автодороги Киев-Одесса: есть погибшие и раненые

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-po-mirnym-lyudyam-vblizi-avtodorogi-kiev-odessa-est-pogibshie-i-ranenye-10805609.html Ссылка скопирована

Попадание произошло недалеко от одного из торговых центров / Коллаж: Главред, фото: t.me/press_kobl

Кратко:

Россия атаковала людей у ​​автодороги Киев-Одесса

В Фастовском районе горят машины

В результате атаки есть погибшие и пострадавшие

Страна-агрессор Россия утром 20 октября атаковала дроном Фастовский район. Враг нанес удар по мирным людям, которые ехали на работу или по своим делам.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко. По его данным, на автодороге Киев-Одесса горят автомобили. Предварительно, есть погибшие и раненые.

видео дня

"За каждой такой новостью - человеческие жизни, семьи и боль. На месте работают все оперативные службы. Движение транспорта ограничено. Более подробная информация - позже", - добавил он.

Киевская областная прокуратура сообщила, что по предварительным данным, в результате атаки вражеского беспилотника зафиксировано попадание вблизи автодороги Киев – Одесса в поселке Чабаны, недалеко от одного из торговых центров.

Предварительно три человека погибли, еще четверо получили ранения. Информация о количестве пострадавших уточняется.

"На месте работают прокуроры, следователи СБУ и другие оперативные службы. Движение транспорта на этом участке ограничено. При процессуальном руководстве прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - добавили в прокуратуре.

Когда РФ может массированно атаковать Украину – мнение эксперта

Главред писал, что по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия способна наносить комбинированные удары по Украине с минимальным интервалом в трое-четыре суток. Это наименьший интервал, а массовые атаки возможны раз в неделю.

Какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Поэтому следующей атаки можно ожидать уже через несколько дней. Впрочем, назвать конкретную дату сложно: она зависит от готовности российских войск, запасов вооружения и способности организовать очередной обстрел.

Удары РФ по Киевской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 19 октября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киевской области баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными беспилотниками.

Ранее, 9 октября, удар по Бучанскому району Киевской области пришелся на складские помещения. Одного из трех пострадавших госпитализировали, еще двум медики оказали помощь непосредственно на месте.

Накануне, 8 октября, в результате ударов российских БПЛА возник пожар на одном из логистических объектов в Бучанском районе Киевской области. Информации о пострадавших не поступало.

Больше новостей:

О персоне: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, глава Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред