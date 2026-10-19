В киевском ТЦК произошла стрельба — ранены военные и полицейские

Что известно:
- В ТЦК на Печерске в Киеве произошла стрельба
- Ранены трое полицейских и трое военнослужащих
- Стрелка задержали
В помещении территориального центра комплектования (ТЦК) на Печерске в Киеве произошла стрельба. Ранения получили трое полицейских и трое военнослужащих. Об этом сообщила Нацполиция.
"Ранены трое полицейских и трое военнослужащих. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.видео дня
По предварительной информации, огонь открыл мужчина, которого доставили в ТЦК за нарушение законодательства о мобилизации. Стрелка задержали на месте.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства стрельбы.
Инциденты с ТЦК в Украине - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, Одесский областной ТЦК и СП назначили служебную проверку после появления в соцсетях видео стычки военного с подростком. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента, предпосылки конфликта, а также устанавливаются личности, отметили в Одесском ТЦК и СП.
Львовский областной ТЦК и СП сообщил о смертельном ранении военнослужащего во время проверки военно-учетных документов. Нападавший, 25-летний местный житель, ранил военнослужащего, который скончался в машине скорой помощи, а полицейский произвел два выстрела и ранил нападающего в ногу.
ГУ Нацполиции в Одесской области сообщило об инциденте, в котором сотрудник РТЦК наехал на автомобиле на ребенка и скрылся с места ДТП. Пострадавший в возрасте двух с половиной лет получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
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Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий защиту прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
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