Как сделать компост из опавших листьев: агроном раскрыл главные секреты

Агроном рассказал, как приготовить горячий компост за полтора месяца, каких пропорций следует придерживаться и почему важно регулярно перемешивать смесь.

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Компост из опавших листьев - как приготовить смесь за 1,5 месяца / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Как приготовить компост из опавших листьев

Как ускорить созревание компоста

Какая температура нужна для компоста

Быстрый компост из опавших листьев можно приготовить примерно за полтора месяца, если соблюдать правила горячего компостирования. Агроном Игорь, автор YouTube-канала "Дача агронома", рассказал, как правильно смешивать органические компоненты, поддерживать нужную влажность и температуру и избегать ошибок при приготовлении удобрения. Как превратить опавшую листву в готовый компост до наступления морозов - выяснял Главред.

Как правильно смешивать опавшую листву для компоста

Для приготовления горячего компоста недостаточно одних только опавших листьев. К ним нужно добавить зеленую массу, которая обеспечит необходимый баланс компонентов. Для этого подойдут скошенная трава, сорняки и овощные отходы.

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Агроном рекомендует соблюдать определённое соотношение ингредиентов: примерно 30% от общего объёма должна составлять зелёная масса, а остальное - опавшая листва.

"Одних опавших листьев будет недостаточно для горячего компоста, даже если мы будем добавлять карбамид или другие ускорители. Зеленой массой могут быть скошенная трава, сорняки или овощные отходы. Она должна составлять примерно 30% от общего объема кучи, а две трети - это опавшая листва", - отметил Игорь.

Какого размера должна быть компостная куча

Для горячего компостирования важно правильно выбрать размер кучи. Слишком маленький объём быстро теряет тепло, из-за чего процесс разложения органических материалов замедляется.

Игорь советует начинать с кучи объемом примерно один кубический метр.

"Для горячего компостирования необходимо, чтобы внутри кучи повышалась температура. Если она будет низкой, то куча будет быстро остывать, а компостирование значительно замедлится. Для начала нужна куча объемом примерно один кубический метр, то есть метр в длину, метр в ширину и метр в высоту", - подчеркнул специалист.

Что делать с опавшими листьями / Инфографика: Главред

Чем увлажнять компост из опавшей листвы

Влажность - ещё одно важное условие быстрого приготовления компоста. Органическая масса не должна пересыхать, ведь для активного разложения нужны соответствующие условия.

Агроном советует увлажнять смесь раствором карбамида или использовать сладкий раствор на основе старого варенья.

"Вся масса, которую мы подготовили к компостированию, должна быть влажной. Если сильно отжать губку, но она останется влажной, то примерно такой должна быть и вся компостная куча. Для увлажнения используем не обычную воду", - пояснил Игорь.

Для приготовления раствора специалист рекомендует растворить 50 граммов карбамида в 10 литрах воды. Альтернативный вариант - добавить в такое же количество воды примерно пол-литра старого варенья.

"Карбамид можно заменить чем-нибудь сладким. Если у вас есть старое варенье, можно использовать его, ведь нам нужны сахар и крахмал, которые также ускоряют компостирование. Для этого можно взять примерно пол-литра старого варенья на 10 литров воды", - отметил агроном.

Какая температура нужна для горячего компостирования

Во время компостирования важно следить за температурой внутри кучи. При благоприятных условиях она начинает повышаться уже через два-пять дней и может достигать 55–60 градусов.

Игорь объяснил, как определить, достаточно ли нагрелась органическая масса.

"При благоприятных условиях через два–пять дней температура уже поднимется примерно до 55–60 градусов и будет продолжать расти. Нужно следить за этим процессом. Если температура держится на уровне примерно 60 градусов, всё идёт хорошо", - подчеркнул специалист.

Смотрите видео о том, как правильно перемешивать компост:

Для более точного контроля стоит использовать термометр. Без него сложнее оценить степень нагрева компостной кучи, поэтому ориентироваться только на ощущения не стоит.

Как часто нужно перемешивать компост

Для активной работы микроорганизмов, разлагающих органические материалы, необходим кислород. Поэтому компостную кучу нужно регулярно ворошить и перемешивать.

Агроном назвал эту процедуру одним из основных условий успешного компостирования.

"Пятое условие успеха - постоянно перемешивать нашу кучу. Для размножения микроорганизмам требуется большое количество кислорода", - отметил Игорь.

Во время активного компостирования специалист советует перемешивать органическую массу примерно раз в четыре-пять дней. Это помогает поддерживать доступ воздуха и создавать благоприятные условия для разложения растительных остатков.

Почему компост из опавших листьев долго не созревает

Одной из ошибок при приготовлении быстрого компоста является недостаточное измельчение листьев. Они могут слеживаться, образовывать плотные слои и препятствовать циркуляции воздуха. Из-за этого смесь становится сложнее перемешивать.

Чтобы облегчить работу, агроном советует использовать газонокосилку, которая измельчает листья и помогает смешивать их с зелёной массой.

"Листья очень сильно слеживаются и образуют слои, сквозь которые уже не проходит воздух. Без измельчения кучу будет очень трудно перемешивать. Если её не ворошить, желаемого результата также не будет", - предупредил специалист.

Как избежать ошибок при компостировании

Даже при правильном соотношении компонентов, достаточной влажности и надлежащем нагревании недостаток кислорода может замедлить созревание компоста. Поэтому важно регулярно перемешивать органическую массу, следить за её влажностью и контролировать температуру.

Игорь советует уделять внимание состоянию компостной кучи на протяжении всего периода приготовления.

"Во время активного компостирования нужно перемешивать кучу примерно раз в четыре-пять дней. Соблюдая эти условия, можно получить готовую смесь ещё до морозов", - отметил агроном.

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящён уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал уделяет особое внимание полезным лайфхакам для дачников, позволяющим избежать потерь урожая.

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