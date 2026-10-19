Умерла бывшая Джастина Бибера: модели и молодой маме было всего 34 года

Пока официальная причина смерти девушки не сообщается.

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Умерла популярная модель в возрасте 34 лет / Коллаж Главред, фото Instagram/ sahara_ray

Кратко:

От какого синдрома страдала модель

Чем она прославилась

Австралийская модель и дизайнер купальников Сахара Рэй скончалась в возрасте 34 лет.

Как пишет Page Six, трагедия произошла всего через несколько месяцев после рождения ее первого ребенка. О смерти девушки, которая в прошлом состояла в отношениях с певцом Джастином Бибером, сообщила ее семья.

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Как передает Page Six со ссылкой на родственников модели, Сахара умерла в больнице в окружении близких. "Она была так любима", - рассказали родные. Причина смерти пока не раскрывается.

Широкую известность австралийка получила благодаря модельной карьере и собственному бренду купальников / Фото Instagram/sahara_ray

Модель боролась с тяжелым заболеванием

В последние годы Сахара Рэй рассказывала подписчикам о серьезных проблемах со здоровьем. В 2024 году она сообщила, что после автомобильной аварии у нее диагностировали синдром Гийена - Барре - редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует периферические нервы.

Из-за болезни модель оказалась частично парализована и на некоторое время была вынуждена передвигаться в инвалидном кресле. Она признавалась, что потеряла возможность ходить самостоятельно и столкнулась с тяжелым периодом восстановления.

Синдром Гийена - Барре может вызывать мышечную слабость, нарушения чувствительности и в тяжелых случаях паралич. Однако на данный момент нет подтвержденной информации о том, что именно это заболевание стало причиной смерти Рэй.

Широкую известность австралийка получила благодаря модельной карьере и собственному бренду купальников / Фото Instagram/sahara_ray

Незадолго до смерти она стала мамой

В январе 2026 года Сахара родила дочь по имени Сноу. Модель делилась с подписчиками радостью ожидания ребенка, а позже публиковала трогательные фотографии и видео с малышкой.

Одним из последних публичных обращений Рэй стали снимки дочери, которыми она поделилась в социальных сетях. "Все мое сердце", - написала она под фотографиями девочки.

Новость о смерти модели вызвала волну соболезнований среди ее друзей и поклонников. Подруга Сахары Бекки Хирн опубликовала совместные фотографии и назвала ее человеком с большим сердцем.

Модель родила девочку / Фото Instagram/ sahara_ray

Чем Сахара Рэй прославилась

Широкую известность австралийка получила благодаря модельной карьере и собственному бренду купальников Sahara Ray Swim. Она также была популярна в социальных сетях, где рассказывала о работе, личной жизни и борьбе с заболеванием.

В 2016 году имя Рэй оказалось в центре внимания мировой прессы после того, как ее заметили вместе с Джастином Бибером во время отдыха на Гавайях. Фотографии пары вызвали слухи о романтических отношениях. Позже модель также связывали с австралийским музыкантом Коди Симпсоном.

Сахара была дочерью известного австралийского серфера Тони Рэя. Детство она провела между Австралией, Калифорнией и Гавайями.

Сейчас близкие модели переживают тяжелую утрату. Обстоятельства ее смерти остаются неясными, а официальная причина гибели пока не объявлена.

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