Мыши и крысы даже близко не подойдут к дому: что нужно сделать осенью

Чтобы не привлекать грызунов, достаточно правильно организовать компост и соблюдать несколько важных правил.

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Как защитить сады и компост от крыс с наступлением холодов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему компост привлекает крыс осенью и зимой

Какие отходы нельзя добавлять в компостную кучу

Как защитить компост и сделать сад менее привлекательным для грызунов

С наступлением холодов крысы чаще появляются в садах, где ищут пищу, тепло и укрытие. Одно из мест, привлекающих этих грызунов, - компост. Чтобы снизить риск их появления, садоводам советуют правильно сортировать отходы и накрывать компост.

Главред выяснил, как защитить сад от крыс и каких ошибок следует избегать при компостировании.

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Почему компост привлекает крыс

Компост помогает утилизировать часть кухонных и садовых отходов и улучшает качество почвы. Однако неправильно организованная компостная куча может привлекать грызунов, пишет Express.

Садовод Монти Дон объяснил, что в компост не стоит добавлять мясо, жиры и приготовленные продукты. Особенно это касается продуктов с высоким содержанием крахмала - картофеля, риса и макарон.

Алан Титчмарш также предостерег от попадания в компост готовой пищи, мяса и картофеля. По его словам, такие отходы могут привлечь крыс.

Что можно добавлять в компост

Для правильного компостирования рекомендуется сочетать зеленые и коричневые материалы. К первой категории относятся свежие растительные остатки, в частности кожура и обрезки фруктов и овощей, кофейная гуща, чайные пакетики и скошенная трава.

Коричневые материалы содержат много углерода. Это, в частности, картон, сухие веточки и другие растительные остатки с древесной структурой.

Мясо, приготовленную пищу и кулинарные жиры лучше утилизировать отдельно в соответствии с местными правилами обращения с отходами.

Как накрывать компост, чтобы не допустить появления крыс

Монти Дон и Алан Титчмарш советуют держать компост накрытым, особенно осенью и зимой. Важно убедиться, что в конструкции нет щелей или отверстий, через которые могут проникнуть грызуны.

Как избавиться от мышей / Инфографика: Главред

Накрытие также помогает компосту быстрее прогреваться и защищает его от чрезмерного увлажнения во время сильных дождей.

В то же время крышка должна быть безопасной и не препятствовать необходимому воздухообмену, ведь для правильного разложения органических материалов нужны соответствующие условия.

Какие еще меры помогут защитить сад от крыс

Чтобы сделать участок менее привлекательным для грызунов, стоит поддерживать порядок. Рекомендуется убирать мусор, расчищать заваленные места и контролировать заросли возле заборов и хозяйственных построек.

Особое внимание следует уделить мусорным контейнерам. Их нужно плотно закрывать, а пищевые отходы не оставлять надолго под открытым небом.

В то же время не стоит полностью убирать все естественные укрытия: они нужны полезным обитателям сада, в частности ежам. Лучше поддерживать порядок в местах хранения вещей и возле компоста, не лишая диких животных необходимой среды обитания.

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Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

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