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Зимние укрытия грызунов: где прячутся крысы и как защитить здание

Марина Иваненко
16 октября 2026, 20:28
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Крысы ищут тепло в домах, гаражах и подвалах. Узнайте, где грызуны устраивают гнезда зимой и как защитить дом от незваных гостей.
Как защитить дом от крыс осенью
Как защитить дом от крыс осенью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Где крысы устраивают гнезда с наступлением холодов
  • Почему грызуны остаются активными зимой
  • Как защитить дом от крыс осенью

С наступлением первых осенних холодов, когда листья опадают, а воздух становится все прохладнее, не только люди стремятся к уюту в помещениях. Крысы также начинают активнее искать надежное укрытие, чтобы пережить неблагоприятный сезон. В отличие от некоторых других животных, эти грызуны не впадают в зимнюю спячку. Они остаются активными, постоянно ища пищу и воду. Однако сильные морозы заставляют их перебираться в более тёплые и защищённые места. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Martha Stewart, специалисты по борьбе с вредителями отмечают высокую способность крыс приспосабливаться к различным условиям. По словам основателя компании Pest Control Warrior Грега Бауманна, эти животные умеют плавать, прятаться и прогрызать различные преграды, в частности мусорные пакеты и даже некоторые плотные пластиковые контейнеры. Благодаря этим способностям они могут находить укрытие там, где у них есть доступ к еде, воде и теплу.

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Владелец компании AstraHive Pest Control Абхи Нав подчеркивает, что понижение температуры является одним из главных факторов, побуждающих крыс проникать в жилища людей. Попав в теплое помещение, грызуны остаются активными, регулярно питаются и обустраивают гнезда в течение всей зимы.

Где прячутся крысы в холодное время года

В поисках защиты от холода и непогоды крысы чаще всего устраивают укрытия в таких местах:

Конструктивные элементы дома

Полости внутри стен, теплоизоляционные материалы, чердаки и подвалы могут стать укрытием для грызунов.

Технические и придомовые помещения

Подвалы, гаражи, сараи, а также пространства под крыльцом или деревянными террасами обеспечивают защиту от холода.

Участок вокруг дома

Крысы могут рыть норы вдоль фундамента, прятаться в кучах дров и компостных кучах.

Транспорт

Автомобили и другая техника, которыми редко пользуются, также могут привлекать грызунов, особенно если рядом есть источники пищи и материалы для устройства гнезда.

Впадают ли крысы в зимнюю спячку

Распространенное представление о том, что крысы зимой впадают в спячку, ошибочно. Основатель Quantra Pest Control Мохаммад Барзегар объясняет, что грызуны остаются активными в течение всего года, но с изменением погоды могут менять места обитания. Когда на улице становится слишком холодно, они чаще ищут убежище внутри зданий.

При этом их поведение может меняться. В холодное время года крысы стараются меньше перемещаться и дольше оставаться в защищенных местах. Однако потребность в пище никуда не исчезает. Чтобы поддерживать температуру тела, грызунам необходимо получать достаточно энергии, поэтому они продолжают активно искать пищу.

Видео о том, как избавиться от крыс и мышей, можно посмотреть здесь:

Почему крысы могут размножаться зимой

Еще один важный фактор - способность крыс быстро размножаться. На открытом воздухе их репродуктивная активность обычно снижается в холодное время года. Однако в помещениях, где есть тепло, вода и достаточно пищи, размножение может продолжаться и зимой.

В среднем один выводок может насчитывать около восьми детенышей. При благоприятных условиях молодые крысы достигают половой зрелости уже через два-три месяца. Поэтому даже небольшое количество грызунов, поселившихся в доме осенью, со временем может стать серьёзной проблемой.

Когда крысы покидают дом весной

По словам совладельца Thrasher Pest Control Гаррета Трешера, с наступлением весеннего потепления, обычно в марте или апреле, активность крыс на открытом воздухе вновь возрастает. Однако это касается прежде всего грызунов, которые зимовали вне помещений.

Эксперты предупреждают: крысы, которые уже поселились внутри дома, не обязательно уйдут с наступлением тепла. Если они нашли безопасное место с постоянным доступом к пище и воде, у них нет очевидных причин покидать такое укрытие. Поэтому важно не только предотвращать проникновение грызунов, но и реагировать на первые признаки их присутствия.

Как защитить дом от крыс: 10 важных шагов

Крысы могут повреждать теплоизоляцию, загрязнять продукты и поверхности, а также переносить возбудителей опасных заболеваний. Чтобы снизить риск появления грызунов, стоит позаботиться о защите дома ещё до наступления сильных морозов.

1. Регулярно осматривайте территорию

Проверяйте двор на наличие новых нор, особенно вдоль фундамента и возле хозяйственных построек. Внутри дома осматривайте подвал, чердак и подпольное пространство. Своевременное обнаружение следов грызунов поможет быстрее принять необходимые меры.

2. Правильно храните мусор

Мусорные баки как внутри помещения, так и на улице должны иметь плотные крышки. Это затрудняет доступ крыс к пищевым отходам, которые могут привлекать их к дому.

3. Храните корм в герметичных контейнерах

Корм для домашних животных, семена для птиц и семена газонных трав лучше хранить в герметичных контейнерах из прочного материала. Особенно надежным вариантом являются металлические емкости, которые грызуны не смогут прогрызть.

4. Проверьте уплотнители на дверях

Со временем нижние уплотнители дверей изнашиваются, образуя щели, через которые могут проникать грызуны. При необходимости замените их на прочные защитные планки, устойчивые к повреждению зубами крыс.

5. Загерметизируйте щели вокруг труб

Проверьте места прохождения труб под раковинами, возле посудомоечной машины и в других технических зонах. Щели вокруг коммуникаций необходимо надлежащим образом закрыть материалами, устойчивыми к прогрызанию. Для небольших отверстий можно использовать металлические заглушки вместе с подходящим герметизирующим материалом.

6. Уберите мусор во дворе

Регулярно косите траву, обрезайте заросли у стен и убирайте ненужные вещи. Дрова следует складывать на подставках подальше от дома. Также важно поддерживать порядок в хозяйственных помещениях, чтобы уменьшить количество потенциальных укрытий для грызунов.

7. Проверяйте автомобили, которыми редко пользуетесь

Автомобили, которые долго стоят без движения, могут стать местом для устройства гнезд. Периодически осматривайте салон и доступные участки под капотом, убирайте остатки еды и обертки. При наличии следов грызунов стоит обратиться к специалистам для безопасной очистки и проверки техники.

8. Закройте даже небольшие отверстия

Крысы могут проникать через относительно узкие щели, поэтому необходимо проверить фундамент, вентиляционные отверстия, места ввода коммуникаций и гаражные ворота. Все обнаруженные проходы нужно закрыть материалами, которые грызуны не смогут легко повредить.

9. Используйте подходящие материалы для герметизации

Для защиты вентиляционных отверстий можно использовать прочную металлическую сетку с подходящим размером ячеек, которая не препятствует вентиляции. Монтажную пену не стоит использовать в качестве единственного барьера от грызунов, поскольку крысы могут её прогрызть. Если есть подозрение, что животные уже находятся внутри стен, перед герметизацией отверстий нужно убедиться, что их не заблокируют внутри конструкций.

10. При необходимости обратитесь к специалистам

Если в доме слышен шуршание в стенах, обнаружены экскременты, следы зубов или поврежденные продукты, не стоит откладывать проверку. Специалисты по борьбе с вредителями помогут определить места проникновения грызунов, оценить масштаб проблемы и подобрать соответствующие меры.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой.

Цель состоит в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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